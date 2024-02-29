Шольц вигадав нову причину, щоб не передавати ракети Taurus Україні

Як зазначив Шольц, якщо Конгрес США не виділить нове фінансування для допомоги Україні, то деяким країнам доведеться докласти більше зусиль

Канцлер Німеччини зазначив, що його дратує «критика» через відмову надавати українським захисникам Taurus

Німеччина не готова передавати Україні далекобійні ракети Taurus, оскільки вони можуть використовуватися для ударів по Москві. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє Tagesschau.

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«Крилата ракета з дальністю польоту 500 кілометрів (мова про Taurus – ред.) – це зброя, яка при неправильному використанні може досягти конкретної цілі десь у Москві», – заявив Шольц.

За його словами, Британія та Франція, які вже передали Україні крилаті ракети, «подбали про те, щоб знати, що і де приземляється».

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Шольц вкотре заявив, що для розгортання в Україні таких ракет буде обов'язковою участь Німеччини. І «про це не може бути й мови».

Канцлер Німеччини додав, що його дратує «критика» через відмову надавати українським захисникам Taurus, оскільки Німеччина постачає Україні набагато більше зброї, ніж майже всі інші країни.

За словами Шольца якщо Конгрес США не виділить нове фінансування для допомоги Україні, то деяким країнам доведеться докласти більше зусиль.

Нагадаємо, Бундестаг схвалив надання Україні далекобійних ракет Taurus. Народний депутат, заступник голови комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв наголосив, що остаточне рішення про надання ракет Україні залишається за німецьким канцлером Олафом Шольцом.

Раніше німецька компанія Taurus Systems GmbH спростувала заяву експерта Соціал-демократичної партії Німеччини з питань оборони Йоганнеса Арльта про те, що оборонна промисловість Німеччини не зможе швидко поповнити запаси ракет у разі постачання їх Україні.