Бронювання від мобілізації за гроші. Соратник Зеленського пояснив необхідність

Надходження до бюджету за рахунок бронювання за гроші дозволить Україні позбутися фінансової залежності від інших країн

«За рахунок яких грошей ми будемо продовжувати воювати та утримувати наші Збройні сили?»

Бронювання від мобілізації за гроші необхідно для утримання Збройних сил України – фінансування тренувань громадян та фінансового забезпечення військових. Про в інтерв’ю «Главкому» розповів голова економічного комітету Дмитро Наталуха, який є ініціатором одного із законопроєктів щодо бронювання військовозобов'язаних.

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«Потрібно чітко розуміти причинно-наслідковий зв'язок. Я розумію контекст: війна за замовчуванням є несправедливою і викликає багато емоцій. Але я представляю економічний комітет, а в економіці немає категорії емоцій або справедливості», – наголосив він.

Депутат додав, що цифра, у яку обійдеться держбюджету додаткова мобілізація, за словами його колеги з бюджетного комітету, складає щонайменше 720 млрд грн.

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«Можна, звісно, довго говорити про справедливість чи несправедливість тих чи інших рішень, але є одне питання, яке чомусь ніхто в голос не ставить: за рахунок яких грошей ми будемо продовжувати воювати та утримувати наші Збройні сили? Як ми будемо продовжувати виплачувати військовим грошове забезпечення, тренувати нових мобілізованих громадян, які замінять тих хлопців і дівчат на передовій?», – запитав депутат.

Дмитро Наталуха наголосив, що вважає запропоновану модель доволі справедливою, хоча, на його думку, буде багато бізнесів, які не зможуть дозволити собі ці умови. Нардеп розповів, що лунали пропозиції бронювання в обмін на сплату щомісячного внеску у сумі всього 2 тис грн.

«Не уявляю, як про таке можна сказати військовослужбовцю десь «на нулі», що замість того, аби їхати його заміняти, людина в Києві за 2 тис. забронювалася», – зазначив він.

Голова економічного комітету розповів, що сума у 20 тис грн була визначена, виходячи, перш за все, з мінімальної зарплати військовослужбовця. На його думку, цей показник є «найбільш наближеним до справедливості», оскільки якщо людина не воює, то вона продовжує працювати, а ще одна зарплата за неї сплачується на утримання військового.

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Наталуха повідомив, що є ще й геополітичний аргумент запровадження бронювання за гроші. Він наголосив, що добровільна сплата бізнесом військового збору на рівні 200-300 млрд грн дозволить позбутися залежності від зовнішніх факторів. «Нам вже не так важливо буде, який президент буде в Сполучених Штатах Америки, в якому настрої прокинуться лідери Угорщини або Словаччини, чи хто переможе на виборах в Великобританії чи Німеччині», – підкреслив він.

Нардеп додав, що йдеться про фактори, які напряму впливають на фінансування України. За його словами, є можливість зібрати від 200 млрд до 500 млрд грн за рік, залежно від сценаріїв бронювання.

Раніше повідомлялось, що народні депутати готують законопроєкт щодо зміни підходу до бронювання військовозобов'язаних. Вони пропонують ввести щомісячний платіж, який гарантує відстрочку від мобілізації для різних категорій працівників.

Один з законопроєктів щодо бронювання розробляється за участі голови економічного комітету Верховної Ради Дмитра Наталухи. Його суть полягає у бронюванні підприємствами з «білими» зарплатами без заборгованостей зі сплати податків персоналу за фіксовану щомісячну суму (попередньо – 20 тис. грн.). Це стосуватиметься всіх підприємств, але є й обмеження – забронювати можна буде не більше 50% працівників і не більше, ніж на рік кожного.

Альтернативна модель бронювання розробляється в Офісі президента заступником його голови Ростиславом Шурмою. Вона передбачає бронь для працівників, які просто платять податки з зарплати, розмір якої – від 30-35 тис. грн на місяць.