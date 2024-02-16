Головна Країна Політика
search button user button menu button

Бронювання від мобілізації за гроші. Соратник Зеленського пояснив необхідність

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Бронювання від мобілізації за гроші. Соратник Зеленського пояснив необхідність
Надходження до бюджету за рахунок бронювання за гроші дозволить Україні позбутися фінансової залежності від інших країн

«За рахунок яких грошей ми будемо продовжувати воювати та утримувати наші Збройні сили?»

Бронювання від мобілізації за гроші необхідно для утримання Збройних сил України – фінансування тренувань громадян та фінансового забезпечення військових. Про в інтерв’ю «Главкому» розповів голова економічного комітету Дмитро Наталуха, який є ініціатором одного із законопроєктів щодо бронювання військовозобов'язаних. 

«Потрібно чітко розуміти причинно-наслідковий зв'язок. Я розумію контекст: війна за замовчуванням є несправедливою і викликає багато емоцій. Але я представляю економічний комітет, а в економіці немає категорії емоцій або справедливості», – наголосив він.

Депутат додав, що цифра, у яку обійдеться держбюджету додаткова мобілізація, за словами його колеги з бюджетного комітету, складає щонайменше 720 млрд грн.

«Можна, звісно, довго говорити про справедливість чи несправедливість тих чи інших рішень, але є одне питання, яке чомусь ніхто в голос не ставить: за рахунок яких грошей ми будемо продовжувати воювати та утримувати наші Збройні сили? Як ми будемо продовжувати виплачувати військовим грошове забезпечення, тренувати нових мобілізованих громадян, які замінять тих хлопців і дівчат на передовій?», – запитав депутат.

Дмитро Наталуха наголосив, що вважає запропоновану модель доволі справедливою, хоча, на його думку, буде багато бізнесів, які не зможуть дозволити собі ці умови. Нардеп розповів, що лунали пропозиції бронювання в обмін на сплату щомісячного внеску у сумі всього 2 тис грн.

«Не уявляю, як про таке можна сказати військовослужбовцю десь «на нулі», що замість того, аби їхати його заміняти, людина в Києві за 2 тис. забронювалася», – зазначив він.

Голова економічного комітету розповів, що сума у 20 тис грн була визначена, виходячи, перш за все, з мінімальної зарплати військовослужбовця. На його думку, цей показник є «найбільш наближеним до справедливості», оскільки якщо людина не воює, то вона продовжує працювати, а ще одна зарплата за  неї сплачується на утримання військового.

Наталуха повідомив, що є ще й геополітичний аргумент запровадження бронювання за гроші. Він наголосив, що добровільна сплата бізнесом військового збору на рівні 200-300 млрд грн дозволить позбутися залежності від зовнішніх факторів. «Нам вже не так важливо буде, який президент буде в Сполучених Штатах Америки, в якому настрої прокинуться лідери Угорщини або Словаччини, чи хто переможе на виборах в Великобританії чи Німеччині», – підкреслив він.

Нардеп додав, що йдеться про фактори, які напряму впливають на фінансування України. За його словами, є можливість зібрати від 200 млрд до 500 млрд грн за рік, залежно від сценаріїв бронювання.

Раніше повідомлялось, що народні депутати готують законопроєкт щодо зміни підходу до бронювання військовозобов'язаних. Вони пропонують ввести щомісячний платіж, який гарантує відстрочку від мобілізації для різних категорій працівників.

Один з законопроєктів щодо бронювання розробляється за участі голови економічного комітету Верховної Ради Дмитра Наталухи. Його суть полягає у бронюванні підприємствами з «білими» зарплатами без заборгованостей зі сплати податків персоналу за фіксовану щомісячну суму (попередньо – 20 тис. грн.). Це стосуватиметься всіх підприємств, але є й обмеження – забронювати можна буде не більше 50% працівників і не більше, ніж на рік кожного.

Альтернативна модель бронювання розробляється в Офісі президента заступником його голови Ростиславом Шурмою. Вона передбачає бронь для працівників, які просто платять податки з зарплати, розмір якої – від 30-35 тис. грн на місяць.

Читайте також:

Теги: депутат зарплата війна мобілізація бронювання від мобілізації

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У відносини держави та бізнесу вносять кардинальні корективи два фактори: війна та наші відносини з західними партнерами/рух до ЄС
Якою має бути комунікацію держави з бізнесом
28 сiчня, 18:55
Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки
Окупанти різко збільшили активність на одному з напрямків – Генштаб
16 сiчня, 19:27
Сили оборони успішно відбивають ворожі атаки
Ворог активізував штурми на чотирьох напрямках – Генштаб
20 сiчня, 07:19
Буданов заявив що Путін під час свого візиту до Північної Кореї домовлятиметься про подальшу співпрацю щодо ракетних технологій
Буданов пояснив, як Північна Корея може змінити хід війни в Україні
30 сiчня, 18:06
Глава розвідки Естонії наголосив, що військовий напад з боку Росії є «малоймовірним» у короткостроковій перспективі
Росія готується до війни з НАТО – естонська розвідка
13 лютого, 14:16
Yайбільш ймовірно законопроект в цілому буде прийнято в останній тиждень лютого
Рада схвалила у першому читанні законопроєкт про мобілізацію
7 лютого, 13:30
Масований удар по Україні, Зеленський підписав закон про медичний канабіс. Головне за 15 лютого
Масований удар по Україні, Зеленський підписав закон про медичний канабіс. Головне за 15 лютого
Вчора, 21:00
Із окупованої території Херсонської області повернуто дитину та її бабусю
Із окупованої території Херсонської області повернуто дитину та її бабусю
11 лютого, 14:27
Акція протесту українських перевізників проти блокади кордону, 15 лютого 2024
Українські перевізники розпочали акцію протесту на пункті «Ягодин»
Вчора, 13:06

Політика

Бронювання від мобілізації за гроші. Соратник Зеленського пояснив необхідність
Бронювання від мобілізації за гроші. Соратник Зеленського пояснив необхідність
Зеленський сьогодні відвідає Францію та Німеччину: деталі візиту
Зеленський сьогодні відвідає Францію та Німеччину: деталі візиту
Умєров назвав основні завдання тренувального центру Україна-НАТО
Умєров назвав основні завдання тренувального центру Україна-НАТО
Шмигаль обговорив з Туском блокаду кордону
Шмигаль обговорив з Туском блокаду кордону
Поновлення екссудді Львова. Верховний суд пішов ва-банк у справі про російський паспорт
Поновлення екссудді Львова. Верховний суд пішов ва-банк у справі про російський паспорт
У травні президент має здати повноваження? Разумков помстився Зеленському
У травні президент має здати повноваження? Разумков помстився Зеленському

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
89K
Закон дозволяє Байдену відправити в Україну мільйони артилерійських снарядів вже – Forbes
80K
Путін розкритикував своє інтерв'ю з Карлсоном та назвав того «небезпечною людиною»
25K
Військкомат надіслав повістку «азовцю», який 21 місяць перебуває в полоні (фото)
18K
У травні президент має здати повноваження? Разумков помстився Зеленському
12K
Поновлення екссудді Львова. Верховний суд пішов ва-банк у справі про російський паспорт
11K
Конгрес США обговорює щонайменше два варіанти для схвалення допомоги Україні

Новини

Туман, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 16 лютого
Сьогодні, 05:51
День військового журналіста в Україні. Які свята відзначаємо 16 лютого
Сьогодні, 00:00
Окупанти посилили обстріли енергооб’єктів Дніпропетровщини – «Укренерго»
Вчора, 17:26
Найбільша приватна підтримка України під час війни. SCM Ахметова оприлюднив звіт за два роки
Вчора, 11:28
Кабмін просить НБУ дозволити продаж валюти українським компаніям для розрахунків із західними кредиторами
Вчора, 09:40
Туман, місцями дощитиме: прогноз погоди на 15 лютого
Вчора, 05:58

Прес-релізи

НАОНІ оркестра запрошує на дивовижне музичне шоу «Кіносимфонія»
НАОНІ оркестра запрошує на дивовижне музичне шоу «Кіносимфонія»
15 лютого, 16:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua