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На Волині чоловік відмовився від мобілізації через релігію: як його покарали

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
На Волині чоловік відмовився від мобілізації через релігію: як його покарали
Вирок можна оскаржити в апеляційному суді
фото з відкритих джерел

Підсудного засудили до трьох років позбавлення волі

На Волині до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який відмовився від мобілізації, заявивши, що він є свідком Ієгови і його переконання не дозволяють брати до рук зброю. Про це йдеться у вироку Іваничівського районного суду Волинської області. 

Зазначається, що чоловіка визнали придатним до служби в армії, а в червні 2023 року йому вручили повістку, проте він категорично відмовився від мобілізації. У матеріалах справи йдеться про те, що чоловік є придатним до проходження військової служби, жодних підстав для звільнення від мобілізації не має, однак він з особистих міркувань відмовився від призову. 

На Волині чоловік відмовився від мобілізації через релігію: як його покарали фото 1

На суді чоловік лише частково визнав свою провину. Він зазначив, що з дитинства є релігійною людиною та відвідує зібрання організації «Релігійний центр Свідків Єгови в Україні» і його переконання не дозволяють брати до рук зброю.

Чоловік сказав, що від початку повномасштабної війни не ходив на зібрання цієї релігійної організації та додав, що вона не зареєстрована на території України. Суд зробив запит до релігійної організації, де повідомили, що підсудний не є членом їхньої організації. 

У матеріалах справи йдеться про те, що є обставини, які пом`якшують покарання обвинуваченому. Суд враховав позитивні характеристики з місця роботи та проживання, і те, що чоловік виховує трьох дітей.

Суд визнав чоловіка винним за ст. 336 Кримінального кодексу України та засудив до 3 років позбавлення волі. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.

Нагадаємо, на Чернігівщині до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який відмовився від мобілізації через пораду брата та «істерику дитини». 

Як повідомлялося, У Чернігівській області чоловік категорично відмовився від мобілізації через «тяжкий емоційний стан внаслідок війни». 

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Теги: засуджені чоловік вирок звільнення ухилянти

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