Мобілізація з ВІЛ, туберкульозом та гепатитом: де служитимуть із такими хворобами

Експерти переконують, що люди з такими захворюваннями безпечні для оточуючих

Міністерство оборони України в кінці серпня поточного року внесло зміни до Розкладу хвороб, за яким військово-лікарські комісії (ВЛК) оцінюють придатність до служби та впорядкувало її проходження обмежено придатним. Відтепер обмежено придатні за «спірними статтями» будуть повністю придатними до служби у ЗСУ – це стосується чоловіків із вірусними гепатитами, ВІЛ та хворобами психіки, пише «ТСН».

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Мобілізація військовозобов’язаних з розладами психіки

За словами фахівців, особи з психічними хворобами можуть визнаватися обмежено придатними, непридатними або такими, що потребують лікування. Таким чином, рішення про придатність людини до служби визначатиме ВЛК після проходження нею медичного обстеження.

«Це може бути деменція, шизофренія або якісь інші депресивні стани. Все залежить від того, з якою хворобою прийшов до нас військовозобов’язаний. Дати чітку відповідь – зможуть вони нести службу, чи ні, відповісти одразу неможливо. Все залежить від того, на що саме страждає людина і що буде виявлено після обстеження. Люди можуть страждати психологічними розладами з дитинства, або, наприклад, набути це захворювання вже у дорослому віці. Все це мають з’ясовувати фахівці», – повідомила юристка КНП «Консультативно-діагностичний центр» Деснянського району Тетяна Шевченко.

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Голова ВЛК Деснянського району Юрій Менджерес підкреслив, що у висновку комісія пише, що особа придатна або непридатна проходити службу у певних видах військових формувань. Наприклад, може бути виключення, що військовозобов’язаний не може служити у десантних військах або у ВМС.

На підставі цього висновку військкомат вирішує, до якої саме частини направляти мобілізованого для проходження служби. Менджерес переконаний, що з легким психічним захворюванням людина може проходити службу, наприклад, у тилу – займаючись паперовою роботою, або ремонтувати техніку неподалік від зони бойових дій.

Хворі на туберкульоз та гепатит

Тетяна Шевченко зазначила, що, якщо туберкульоз був клінічно вилікуваний, то людина не несе жодної загрози для оточуючих, тому вона може служити без шкоди для власного здоров’я.

«Стосовно вірусного гепатиту з незначним порушенням функцій, то тут, знову ж таки, у нас є розподілення гепатитів – А, В, С, D і Е. Тому все залежить від перебігу хвороби і кожен діагноз вивчається індивідуально з відповідним ухваленням рішення ВЛК», – додала вона.

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Мобілізація чоловіків з безсиптомною ВІЛ-інфекцією

Юрій Менджерес розповів, що коли військовозобов’язані направляються на ВЛК, вони зобов’язані здавати кров на виявлення ВІЛ-інфекції. Якщо хвороба підтверджується, у медичних документах робиться відповідна помітка від ВЛК.

«Якщо особу мобілізують з таким діагнозом, то питання переливання крові, вирішуватиметься безпосередньо медичною військовою частиною, де людина буде проходити службу. Якщо ж така людина отримає поранення, то це вже зона відповідальності військових медичних частин. ВЛК визначає, чи є у людини захворювання і якщо воно є, то чи підлягає така людина мобілізації. Далі – це зона відповідальності безпосередню військкомату чи військової частини», – додав він.

На думку Олега Рубана, заслуженого лікаря України, мобілізація до лав ЗСУ обмежено придатних – правильне рішення.

«Якщо казати про осіб, які є безсимптомним носіями ВІЛ – це цілком здорові люди. А щодо небезпеки при переливанні крові, то це вже інші заходи. Військові лікарі будуть брати це до уваги та ухвалювати рішення виключно в кожному випадку. Інформація про це буде вказана в особистих даних військового. Я гадаю, що це повністю обґрунтоване та правильне рішення прийняте під час військового стану», – вважає він.

Рубан додав, що особи з вірусними гепатитами та клінічно вилікуваним туберкульозом є мінімальним ризиком для оточуючих. За його словами, у кожній військовій частині є лікар, який має пильнувати за людьми з таким хворобами.

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Нагадаємо, до 1 грудня усі заклади освіти щороку мають передавати списки своїх здобувачів освіти – юнаків, яким виповнюється 17 років (допризовників), до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП). Таке правило військового обліку затверджене постановою Кабінету міністрів №1487.