Демобілізація в Україні: Безугла назвала можливі терміни

Демобілізуватися з війська зможуть ті, хто прослужив під час дії воєнного стану 36 місяців

Народна депутатка зауважила, що частину закону про звільнення зі служби ще опрацьовують

Народна депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла проінформувала, що триває робота над законопроектом про мобілізацію, рекрутинг, проходження служби.

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Так, за словами народної депутатки, демобілізуватися з війська зможуть ті, хто прослужив під час дії воєнного стану 36 місяців. Однак Безугла зазначила, що цей пункт іще опрацьовують.

Серед соціальних гарантій автори законопроєкту пропонують також відпустка 90 днів без поділу на частини для тих, хто служить більше 24 місяців, і 12 з них – у зоні бойових дій.

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Раніше Безугла анонсувала новий вид військової служби для чоловіків і жінок.

Нагадаємо, у законопроєкті про рекрутинг і мобілізацію вказані зміни, які вирівнюють чоловіків і жінок щодо військового обліку та служби. Про це заявила народна депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла. Вона розповіла, що в штурмовики та інші бойові професії жінки можуть піти виключно добровільно. Народна депутатка додала, що один з подружжя військовослужбовців, у яких є 1-2 дитини, матиме право на відстрочку або звільнення, а якщо дітей троє і більше, то обоє.

Крім того, Міноборони внесло зміни до Розкладу хвороб, за яким військово-лікарські комісії (ВЛК) оцінюють придатність до служби та впорядкувало її проходження обмежено придатним. Відтепер обмежено придатні за «спірними статтями» будуть повністю придатними до служби у ЗСУ – це стосується чоловіків із вірусними гепатитами, ВІЛ та хворобами психіки.