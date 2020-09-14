Буковинець «забув» задекларувати 27 iPhone: ґаджети конфіскували



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Буковинець «забув» задекларувати 27 iPhone

Гаджети знаходилися у поліетиленовій сумці з іншими речами

На митному посту «Тиса» Закарпатської митниці викрили буковинця, який намагався ввезти 27 ґаджетів без сплати митних зборів.

Повертаючись з Італії в Україну на мікроавтобусі в якості пасажира, 30-річний житель Вижницького району в «червоному коридорі» вказав про наявність 20 місць багажу, інформує пресслужба митниці.

Чоловік усно заперечив про інші товари, які підлягають обов’язковому декларуванню та оподаткуванню. Митники, перевіривши всі речі та пакунки, виявили не задекларовані мобільні телефони торгової марки Applе різних моделей: Iphone 11 Pro Max, XP, XP Max, 8 Plus, 7 Plus, які були у використанні. Гаджети знаходилися у поліетиленовій сумці з іншими речами.

Буковинець не визнав престижні ай фони своєю власністю, «перевівши стрілки» на маловідомих людей, які в Італії передали зазначені товари йому для перевезення в Україну.

Митники задокументували протокол про порушення митних правил за статтею 472 Митного Кодексу. Згідно митного законодавства в Україну можна ввозити товар, сума якого не перевищує 500 євро, а вага – 50 кг. Ціна одного айфона у торгових магазинах коливається від 250 до 1000 дол в залежності від моделі.

Тож, не задекларовані гаджети, які потребують додаткової оцінки спеціаліста-експерта, вилучені до рішення суду.