Зеленський зустрівся зі студентами у Парижі та відповів на питання про війну

Іванна Гончар
фото: Офіс президента

Під час зустрічі говорили про проблему повернення українських дітей, яких вивезла Росія. Зеленський назвав три основні перешкоди

Президент України Володимир Зеленський у Парижі зустрівся зі студентами французьких університетів, де говорив про війну, виклики для України та проблему повернення українських дітей, яких вивезла Росія. Про це йдеться на сайті Офісу президента, пише «Главком».

Зустріч відбулася в Інституті політичних досліджень Sciences Po. У ній взяли участь понад 500 студентів, ще близько п’яти тисяч долучилися онлайн.

«Війна ще не закінчилася, але ми вистояли, зберегли свою незалежність. Я впевнений, що це вже велика перемога всього світу. Бо це є великим прикладом для інших демократій і вільних народів», – сказав Зеленський.

Глава держави наголосив, що прагнення України до членства в Європейському Союзі стало цивілізаційним вибором країни.

«Євросоюз для України став чимось більшим, ніж просто членство. Під час війни це великий геополітичний вибір нації. Вибір не бути з Росією, вибір бути з Європою», – заявив президент.

Під час зустрічі також говорили про проблему повернення українських дітей, яких вивезла Росія. Зеленський назвав три основні перешкоди: зміну громадянства та документів дітей, вербування підлітків до російської армії після досягнення повноліття та відсутність механізму обміну дітей, як це відбувається з військовополоненими.

Президент також звернув увагу на вплив ситуації на Близькому Сході на війну в Україні. За його словами, через це може зменшитися кількість засобів протиповітряної оборони, доступних для України.

«Увага світу переходить на Близький Схід, і це для нас не дуже добре. Україна потребує захисту від дронів і ракет», – сказав Зеленський.

«Вдячний студентській спільноті за глибоку розмову та інтерес до України. Важливо, що серед європейської молоді є щире бажання вивчати Україну, будувати тісніші звʼязки між нашими університетами та людьми. Вдячний Франції за підтримку в цьому напрямі», – написав президент у соцмережах.

Нагадаємо, 13 березня український президент Володимир Зеленський відвідав Францію та зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном у Єлисейському палаці.

Україна відкрила посольство в Панамі
14 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Зеленський зустрівся зі студентами у Парижі та відповів на питання про війну
Кредит €90 млрд від ЄС: Макрон дав обіцянку Україні
Яке релігійне свято відзначається 14 березня 2026: традиції та молитва
«Виплати від ООН»: у месенджерах активізувалася шахрайська схема
