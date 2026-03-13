Кредит €90 млрд від ЄС: Макрон дав обіцянку Україні

Макрон: Європейський Союз надав Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії близько 200 млрд євро

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Європейський Союз виконає зобов’язання щодо надання Україні кредиту у розмірі 90 млрд євро, навіть попри суперечки всередині блоку. Про це він сказав під час спільної пресконференції з президентом України Володимир Зеленський у Парижі, пише «Главком».

«Рішення про кредит у 90 млрд – це рішення, яке ми ухвалили разом, з огляду на воєнний контекст, який не змінився. Тож ми повинні виконати взяті на себе зобов’язання і реалізувати ухвалене рішення. Це зобов’язання буде виконано, і я кажу це тут рішуче та чітко», – заявив Макрон.

За його словами, країни Євросоюзу мають виконувати політичні домовленості навіть у разі виникнення суперечок.

«Ми зробимо все можливе, щоб кредит у розмірі 90 млрд євро, про який було домовлено, був розблокований і підтверджений. Ми все зробимо для цього», – наголосив президент Франції.

Макрон також зазначив, що загальний обсяг допомоги, яку Європейський Союз надав Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії, наближається до 200 млрд євро.

Водночас він визнав, що питання фінансування викликало дискусії серед деяких країн ЄС. За його словами, ситуацію потрібно «заспокоїти» та знайти рішення для розблокування фінансування.

«Я думаю, що потрібно заспокоїти дискусію щодо того, що сталося. Прозорість і швидке проведення робіт мають допомогти зняти напруження в цій дискусії», – додав Макрон.

Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запевнила, що Україна вчасно та в повному обсязі отримає макрофінансову допомогу від ЄС у розмірі €90 млрд. Попри процедурні складнощі та спроби блокування з боку окремих країн, Брюссель має готові механізми для реалізації цього рішення.

«Главком» писав, що Європейська рада вирішить долю €90 млрд для України 19 березня. Глава держави Володимир Зеленський повідомив, що питання подальшого кредитування для України вирішуватиметься за два тижні. Єдине, що непокоїть Володимира Зеленського, це – позиція угорського прем'єра Віктора Орбана. Він пов’язує розблокування з відновленням транзиту нафти нафтопроводом «Дружба».