Кредит €90 млрд від ЄС: Макрон дав обіцянку Україні

glavcom.ua
Іванна Гончар
13 березня Зеленський у Єлисейському палаці провів зустріч із Емманюелем Макроном
фото: Офіс президента

Макрон: Європейський Союз надав Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії близько 200 млрд євро

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Європейський Союз виконає зобов’язання щодо надання Україні кредиту у розмірі 90 млрд євро, навіть попри суперечки всередині блоку. Про це він сказав під час спільної пресконференції з президентом України Володимир Зеленський у Парижі, пише «Главком».

«Рішення про кредит у 90 млрд – це рішення, яке ми ухвалили разом, з огляду на воєнний контекст, який не змінився. Тож ми повинні виконати взяті на себе зобов’язання і реалізувати ухвалене рішення. Це зобов’язання буде виконано, і я кажу це тут рішуче та чітко», – заявив Макрон.

За його словами, країни Євросоюзу мають виконувати політичні домовленості навіть у разі виникнення суперечок.

«Ми зробимо все можливе, щоб кредит у розмірі 90 млрд євро, про який було домовлено, був розблокований і підтверджений. Ми все зробимо для цього», – наголосив президент Франції.

Макрон також зазначив, що загальний обсяг допомоги, яку Європейський Союз надав Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії, наближається до 200 млрд євро.

Водночас він визнав, що питання фінансування викликало дискусії серед деяких країн ЄС. За його словами, ситуацію потрібно «заспокоїти» та знайти рішення для розблокування фінансування.

«Я думаю, що потрібно заспокоїти дискусію щодо того, що сталося. Прозорість і швидке проведення робіт мають допомогти зняти напруження в цій дискусії», – додав Макрон.

Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запевнила, що Україна вчасно та в повному обсязі отримає макрофінансову допомогу від ЄС у розмірі €90 млрд. Попри процедурні складнощі та спроби блокування з боку окремих країн, Брюссель має готові механізми для реалізації цього рішення.

«Главком» писав, що Європейська рада вирішить долю €90 млрд для України 19 березня. Глава держави Володимир Зеленський повідомив, що питання подальшого кредитування для України вирішуватиметься за два тижні. Єдине, що непокоїть Володимира Зеленського, це – позиція угорського прем'єра Віктора Орбана. Він пов’язує розблокування з відновленням транзиту нафти нафтопроводом «Дружба».

Читайте також:

Читайте також

У середньому доходи Павла Ковтонюка в «Енергоатомі» сягають майже 1 млн грн за місяць
Стало відомо, скільки заробляє новий очільник «Енергоатома» Ковтонюк
10 березня, 14:05
Два мільярди на «кишенькові витрати» депутатів. Київрада встановила дивний рекорд
Два мільярди на «кишенькові витрати» депутатів. Київрада встановила дивний рекорд Столиця
25 лютого, 11:35
Українцям продовжили дозвіл на легальне проживання в Ірландії
Ірландія продовжила тимчасовий захист для українських біженців: деталі
16 лютого, 08:32
Інфраструктура нафтопроводу «Дружба» постраждала під час останнього цілеспрямованого російського удару 27 січня
ЄС заперечив встановлення дедлайну Україні для ремонту нафтопроводу «Дружба»
19 лютого, 17:55
ЄС може заморозити схвалення торговельної угоди зі США через хаос з митами Трампа
ЄС може заморозити схвалення торговельної угоди зі США через хаос з митами Трампа
23 лютого, 03:59
Митрополит Антоній переконував, що накопичував мільйони з 1963 року
Чи пішли на ЗСУ мільйони, вилучені у митрополита УПЦ МП? Несподіване рішення суду
27 лютого, 07:30
Україна за чотири роки повномасштабної війни стала світовим лідером у застосуванні безпілотників на полі бою
Україна пропонує країнам Перської затоки захист від іранських дронів: що хоче отримати взамін
7 березня, 16:37
За пів року спілкування Ольга віддала шахраям майже мільйон гривень
Псевдоворожки залякали вдову військового та виманили в неї мільйон
8 березня, 18:15
Сіярто укотре заявив про свої підозри щодо міфічної «української військової мафії».
Угорщина зробила дивну заяву про викрадені гроші «Ощадбанку»
8 березня, 20:41

Суспільство

Кредит €90 млрд від ЄС: Макрон дав обіцянку Україні
Кредит €90 млрд від ЄС: Макрон дав обіцянку Україні
Яке релігійне свято відзначається 14 березня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 14 березня 2026: традиції та молитва
«Виплати від ООН»: у месенджерах активізувалася шахрайська схема
«Виплати від ООН»: у месенджерах активізувалася шахрайська схема
Черкаську філармонію названо на честь диригента, який прославив «Щедрик» на весь світ
Черкаську філармонію названо на честь диригента, який прославив «Щедрик» на весь світ
Як будуть вимикати світло 14 березня 2026 року? Дані «Укренерго»
Як будуть вимикати світло 14 березня 2026 року? Дані «Укренерго»
На кордоні з Угорщиною призупинив роботу один з пунктів пропуску
На кордоні з Угорщиною призупинив роботу один з пунктів пропуску

Новини

«Динамо» здобуло вольову перемогу над «Оболонню» в дербі Києва
Сьогодні, 19:59
«Карпати» розгромом «Полтави» перервали смугу невдач в УПЛ
Сьогодні, 14:54
Україна остаточно втратила чергового талановитого гімнаста
Сьогодні, 14:36
Зеленський прибув до Єлисейського палацу на зустріч із Макроном (відео)
Сьогодні, 13:49
Сили оборони уразили пускову установку С-300, радіолокаційну станцію та склади боєприпасів ворога
Вчора, 11:37
Іран відмовився від участі в Чемпіонаті світу 2026
11 березня, 15:10

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
