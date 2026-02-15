Головна Країна Події в Україні
Скільки українців хочуть виборів під час війни – Зеленський назвав відсоток

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Зеленський зауважив, що 90% українців проти проведення виборів під час війни
фото: Офіс президента

Президент назвав умову, за якої вибори можуть відбутися

Президент України Володимир Зеленський стверджує, що ідея проведення виборів під час війни майже не має підтримки в українському суспільстві. За його словами, 90% українців проти проведення виборів зараз. Як інформує «Главком», про це Зеленський сказав в інтерв’ю Politico.

Український президент наголосив на тому, що для проведення виборів в Україні насамперед потрібна безпека.

«Можливо, не кінець війни, а припинення вогню чи гарантії безпеки. За таких обставин треба змінити закон. Наш парламент може це зробити, я сподіваюся», – сказав він.

Зеленський зауважив, що 90% українців проти проведення виборів під час війни.

«Якщо комусь цікаво, що думають українці, то 90% проти, бо розуміють, що це жахливо – проводити вибори зараз, під час війни, під обстрілами. Жахливо, як голосуватимуть наші солдати, які нас захищають. Вони мають голосувати. Ми маємо їх почути. Жахливо, як голосуватимуть 8 мільйонів людей за кордоном, але вони мають обрати президента, парламент і місцеву владу», – сказав він.

При цьому Зеленський додав, що у разі домовленості президента США Дональда Трампа і президента РФ Володимира Путіна про два-три місяці перемир’я, Україна проведе вибори.

Раніше президент України Володимир Зеленський прокоментував заяву щодо нібито ультиматуму Вашингтона провести вибори та референдум до 15 травня 2026 року. Глава держави підтвердив готовність обговорювати будь-які графіки, проте наголосив, що безпека та припинення вогню є непорушними передумовами будь-якого волевиявлення.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський начебто готовий оголосити про проведення президентських виборів і референдуму 24 лютого. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

За даними видання, такий крок зроблено на тлі тиску на Київ з боку Білого дому з метою завершити мирні переговори між Україною і Росією навесні. Підготовка нібито почалася після того, як адміністрація Трампа зажадала провести обидва голосування до 15 травня. В іншому випадку країна ризикує втратити запропоновані США гарантії безпеки.

Нагадаємо, посол США в НАТО Метью Вітакер заявив, що американський президент Дональд Трамп і український лідер Володимир Зеленський підпишуть документи про гарантії безпеки для України, коли настане «відповідний час».

Теги: парламент безпека президент Україна Володимир Зеленський українці закон вибори

