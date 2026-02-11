Головна Країна Політика
Вибори та референдум: Зеленський відповів на «інсайд» про вимоги США

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Вибори та референдум: Зеленський відповів на «інсайд» про вимоги США
Фото: Офіс президента України / All Over Press

Окрему увагу президент приділив ідеї загальнонаціонального референдуму щодо мирної угоди

Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяву щодо нібито ультиматуму Вашингтона провести вибори та референдум до 15 травня 2026 року. Глава держави підтвердив готовність обговорювати будь-які графіки, проте наголосив, що безпека та припинення вогню є непорушними передумовами будь-якого волевиявлення. Про це заявив Володимир Зеленський, відповідаючи на питання журналістів, пише «Главком». 

Коментуючи повідомлення західних медіа про те, що адміністрація Дональда Трампа нібито вимагає проведення голосування до середини травня під загрозою призупинення гарантій безпеки, Зеленський зазначив:

«Ми не проти виборів. Ми готові працювати з будь-якими графіками, які будуть пропонувати американські колеги, але тільки через дотримання безпекових умов».

Президент зауважив, що хоча Україна чує пропозиції партнерів, фізична можливість проведення демократичного процесу залежить не від календаря, а від ситуації на полі бою.

Окрему увагу президент приділив ідеї загальнонаціонального референдуму щодо мирної угоди. Він підкреслив, що за своєю організаційною структурою референдум нічим не відрізняється від виборів.

«Повинне бути розуміння припинення вогню для цього. Бо референдум по структурі це як вибори, тобто потрібна безпека», – заявив Зеленський.

Глава держави підтвердив, що українські представники під час зустрічей з американськими посадовцями чітко транслювали позицію Києва.

«Наша делегація знає мою позицію, вона чітка, вони її донесли. І наші колеги американські, американці все це від нас неодноразово чули», – підкреслив він.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський начебто готовий оголосити про проведення президентських виборів і референдуму 24 лютого. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

За даними видання, такий крок зроблено на тлі тиску на Київ з боку Білого дому з метою завершити мирні переговори між Україною і Росією навесні. Підготовка нібито почалася після того, як адміністрація Трампа зажадала провести обидва голосування до 15 травня. В іншому випадку країна ризикує втратити запропоновані США гарантії безпеки.

Нагадаємо, посол США в НАТО Метью Вітакер заявив, що американський президент Дональд Трамп і український лідер Володимир Зеленський підпишуть документи про гарантії безпеки для України, коли настане «відповідний час».

Теги: вибори Володимир Зеленський

Вибори та референдум: Зеленський відповів на «інсайд» про вимоги США
Вибори та референдум: Зеленський відповів на «інсайд» про вимоги США
Терехов публічно звернувся до Шмигаля через жорсткі відключення світла у Харкові
Терехов публічно звернувся до Шмигаля через жорсткі відключення світла у Харкові
ЦВК визнала Олесю Отраднову новою депутаткою та виключила Юрія Федоренка зі списків
ЦВК визнала Олесю Отраднову новою депутаткою та виключила Юрія Федоренка зі списків
Рада звернулася до МОК із підтримкою скелетоніста Гераскевича
Рада звернулася до МОК із підтримкою скелетоніста Гераскевича
Рада ухвалила законопроєкт про відстрочку для військових 18-24 років
Рада ухвалила законопроєкт про відстрочку для військових 18-24 років
Коли будуть вибори в Україні? Голова «Опори» пояснила, що не так із датою, яку назвала Financial Times
Коли будуть вибори в Україні? Голова «Опори» пояснила, що не так із датою, яку назвала Financial Times

