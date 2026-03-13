Яке релігійне свято відзначається 14 березня 2026: традиції та молитва

Максим Бурич
Релігійне свято 14 березня: День пам’яті святого преподобного Венедикта Нурсійського

14 березня за церковним календарем православна церква вшановує пам'ять святого преподобного Венедикта Нурсійського. Це свято присвячене засновнику західного чернецтва, чиє життя стало взірцем аскези, праці та духовної дисципліни для всього християнського світу.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 14 березня 2026 року.

Релігійні свята та їхня історія

Святий Венедикт жив у V–VI століттях. Народившись у заможній родині в італійському місті Нурсія, він вирушив на навчання до Рима, але, вражений аморальністю тогочасного суспільства, обрав шлях відлюдництва. Довгий час він жив у печері поблизу Субіако, присвятивши себе молитві.

Згодом слава про його святість поширилася, і до нього почали сходитися учні. Венедикт заснував 12 монастирів, головним з яких став славетний Монте-Кассіно. Саме там він уклав свій знаменитий «Статут», що базувався на принципі «Ora et labora» (Молися і працюй). Святий Венедикт мав дар прозорливості та чудотворення, а його правила чернечого життя на століття визначили розвиток монастирів не лише на Заході, а й вплинули на східну традицію.

Молитви дня

О, преславний і преподобний отче Венедикте! Ти, що залишив мирську суєту задля любові до Христа і став наставником для багатьох ченців, поглянь на нас, грішних, що звертаються до твого заступництва. Вимоли нам у Господа дух смирення, старанність у праці та щирість у молитві. Захисти нас від ворожих нападів, зміцни нашу вілю та допоможи нам у мирі й злагоді пройти шлях земний, славлячи Творця нашого.

Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки називали цей день «Венедиктовим» і вважали його особливим для догляду за домашніми тваринами, оскільки весна ставала все відчутнішою:

  • Якщо на Венедикта морозно – очікуйте, що холод затримається ще на тиждень.
  • Якщо хмари пливуть швидко і високо – це вірна ознака гарної та ясної погоди.
  • Почути грім 14 березня – до теплого літа та багатого врожаю зернових.
  • Якщо цього дня йде сніг або дощ – літо буде вологим, але грибним.
  • Вважалося, що цього дня не варто сваритися з близькими, щоб не накликати біду на дім.

