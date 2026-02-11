Головна Країна Політика
ЦВК відреагувала на заяви про вибори та референдум в Україні після 24 лютого

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
фото з відкритих джерел

Наразі проведення виборів в Україні є неможливим

Під час воєнного стану в Україні провести вибори та референдум неможливо. За умовами чинного законодавства, це можливо лише після скасування воєнного стану. Про це заявив заступник голови ЦВК Сергій Дубовик у коментарі «Суспільному», передає «Главком».

У Центральній виборчій комісії України (ЦВК) прокоментували статтю видання газети Financial Times, де йшлося про те, що Володимир Зеленський має намір оголосити план стосовно проведення виборів та референдуму після 24 лютого.

Представники ЦВК спростували інформацію, зазначену в статті. До відомства не надходили нові документи щодо організації та проведення повоєнного голосування. До того ж здійснення будь-яких виборчих процесів та референдумів можливе лише після скасування воєнного стану, що нині діє в Україні.

Заступник голови ЦВК Сергій Дубовик повідомив, що ЦВК працює над законодавством про повоєнні вибори. Ця робота здійснюється в рамках робочої групи Верховної Ради під керівництвом Олександра Корнієнка.

«Основою для роботи групи є постанова ЦВК №1 від 7 січня 2026 року. В рамках цього процесу відбувається постійний обмін документами між ЦВК і Верховною Радою. Будь-яких інших документів щодо організації та проведення повоєнних виборів до ЦВК не надходило. За чинної нормативно-правової бази, будь-які виборчі процеси або референдуми можливі лише після скасування або припинення воєнного стану», – прокоментував Сергій Дубовик.

Напередодні видання Financial Times заявило, що Володимир Зеленський начебто готовий оголосити про проведення президентських виборів і референдуму 24 лютого. За даними видання, такий крок зроблено на тлі тиску на Київ з боку Білого дому з метою завершити мирні переговори між Україною і Росією навесні. Підготовка нібито почалася після того, як адміністрація Трампа зажадала провести обидва голосування до 15 травня. В іншому випадку країна ризикує втратити запропоновані США гарантії безпеки.

Це також прокоментував президент України Володимир Зеленський. Зокрема глава держави висловився про ультиматум Вашингтона провести вибори та референдум до 15 травня 2026 року. Глава держави підтвердив готовність обговорювати будь-які графіки, проте наголосив, що безпека та припинення вогню є непорушними передумовами будь-якого волевиявлення.

