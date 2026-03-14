Україна відкрила посольство в Панамі

Міністр Сибіга подякував уряду Панами за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України

Відкриття посольства має посилити присутність України в Латинській Америці та розширити співпрацю з країнами регіону

Посольство України офіційно розпочало роботу в Республіці Панама. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга взяв участь у відкритті. Про це повідомило МЗС України, пише «Главком».

За словами міністра, нове дипломатичне представництво має посилити політичний діалог між країнами, розширити економічну співпрацю та підтримати культурні зв’язки між українським і панамським суспільствами.

фото: МЗС України

«Панама з’єднує континенти, океани та економіки. Україна об’єднує глобальну продовольчу безпеку, інновації та стійкість. І насамперед це посольство символізує щось дуже важливе – присутність. Україна присутня в Панамі. Україна присутня в Латинській Америці», – заявив Андрій Сибіга.

Міністр також подякував уряду Панами за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України під час російської агресії.

Окремо Сибіга висловив вдячність українським дипломатам, які працюватимуть у новому посольстві. «Дипломатія – це не лише політика, це люди, які присвячують своє життя побудові взаєморозуміння між народами», – сказав він.

