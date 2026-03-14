Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Україна відкрила посольство в Панамі

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Міністр Сибіга подякував уряду Панами за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України
фото: МЗС України

Відкриття посольства має посилити присутність України в Латинській Америці та розширити співпрацю з країнами регіону

Посольство України офіційно розпочало роботу в Республіці Панама. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга взяв участь у відкритті. Про це повідомило МЗС України, пише «Главком».

За словами міністра, нове дипломатичне представництво має посилити політичний діалог між країнами, розширити економічну співпрацю та підтримати культурні зв’язки між українським і панамським суспільствами.

Україна відкрила посольство в Панамі фото 1
фото: МЗС України

«Панама з’єднує континенти, океани та економіки. Україна об’єднує глобальну продовольчу безпеку, інновації та стійкість. І насамперед це посольство символізує щось дуже важливе – присутність. Україна присутня в Панамі. Україна присутня в Латинській Америці», – заявив Андрій Сибіга.

Міністр також подякував уряду Панами за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України під час російської агресії.

Україна відкрила посольство в Панамі фото 2
фото: МЗС України

Окремо Сибіга висловив вдячність українським дипломатам, які працюватимуть у новому посольстві. «Дипломатія – це не лише політика, це люди, які присвячують своє життя побудові взаєморозуміння між народами», – сказав він.

Теги: посольство Андрій Сибіга США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua