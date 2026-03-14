14 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 14 березня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

14 березня в Україні відзначають День українського добровольця. У світі відзначають Міжнародний день числа «Пі» та День запитань. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого преподобного Венедикта Нурсійського.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 14 березня 2026 року.

Зміст

Свята в Україні

День українського добровольця

Щорічно 14 березня Україна відзначає доволі молоде свято – День українського добровольця. Подію встановила Верховна Рада 17 січня 2017 року після голосування на засіданні парламенту. Дата святкування обрана на честь дня прибуття в Нові Петрівці для бойової підготовки перших добровольців Майдану у 2014 році.



День українського добровольця має за мету зміцнення патріотичного духу, подяку за героїзм воїнам-добровольцям у боротьбі за збереження суверенітету України та привернення уваги народу до захисників-добровольців.

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день числа «Пі»

Це неофіційне свято вигадав у 1987 році фізик Ларрі Шоу. Дата 14 березня (в американському форматі 3/14) збігається з першими цифрами числа $\pi \approx 3,14$. Також цей день є днем народження Альберта Ейнштейна, що додає даті особливого символізму для наукової спільноти.

Міжнародний день запитань

Цей день заохочує людей бути допитливими та не боятися ставити запитання. Вважається, що саме пошук відповідей є головним рушієм прогресу та саморозвитку.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого преподобного Венедикта Нурсійського

Преподобний Венедикт (V–VI ст.) є засновником західного чернецтва та автором «Статуту святого Бенедикта», який став основою для багатьох католицьких та православних монастирів. Народився в італійському місті Нурсія, але залишив навчання у Римі, щоб жити аскетом у печері. Згодом навколо нього згуртувалися учні, для яких він заснував знаменитий монастир Монте-Кассіно. Святий Венедикт відомий своїми чудесами, глибокою мудрістю та принципом «Ora et labora» (Молись і працюй).

Народні вірування та прикмети

Наші предки називали цей день «Венедиктовим» і приділяли особливу увагу домашній худобі, яку виводили на подвір'я для очищення:

Якщо 14 березня морозно – весь наступний тиждень буде холодним;

хмари пливуть високо – до гарної та сонячної погоди;

почути грім цього дня – до теплого літа та доброго врожаю;

якщо на Венедикта сонячно – літо буде спекотним.

Історичні події

1489 рік – королева Кіпру Катерина Корнаро змушена продати своє королівство Венеції;

1492 рік – кастильська королева Ізабелла наказує вислати 150 тис. євреїв з Іспанії, якщо вони не приймуть католицтво;

1839 рік – виступаючи перед колегами, Джон Гершель вперше використовує термін «фотографія»;

1900 рік – закон США встановлює золото єдиним стандартом викупу паперових грошей, зафіксувавши вартість долара на рівні 1,5046 грамів чистого золота;

1914 рік – льотчик Петро Нестеров та механік Руденко здійснюють перший авіапереліт з Києва до Одеси;

1917 рік – у Києві розпочинається З'їзд кооператорів Київщини (тривав 2 дні);

1923 рік – Рада Послів держав Антанти приймає остаточне рішення про приєднання Східної Галичини і Західної Волині до Польщі, визнавши їх анексією;

1939 рік – проголошують Першу словацьку республіку;

1956 рік – Ampex представляє в Чикаго перший практичний відеомагнітофон VRX-1000;

1958 рік – сертифіковано перший золотий диск у музичній індустрії;

1990 рік – у Львівській області в Стрию, першому з українських міст, піднімають національний символ – прапор України;

1994 рік – випускають реліз Linux 1.0.0;

2014 рік – у Харкові на Римарській вулиці стається перший у російсько-українській війні бій із застосуванням вогнепальної зброї;

2014 рік – перші 500 бійців-добровольців Самооборони Майдану прибувають на полігон Нові Петрівці з метою формування першого добровольчого батальйону для захисту України від російської збройної агресії.

Іменини

День ангела святкують: Венедикт, Ростислав, Михайло, Феодосій.