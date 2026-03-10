Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Чому «Госпітальєри» досі не інтегровані до ЗСУ? Пояснення нардепки Зінкевич

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Чому «Госпітальєри» досі не інтегровані до ЗСУ? Пояснення нардепки Зінкевич
Зінкевич підкреслила, що загалом концепцію легалізації батальйону вона не відкидає
фото: glavcom.ua

Нардепка: Я розглядаю можливість рано чи пізно легалізувати підрозділ

Народна депутатка і командирка добровольчого батальйону «Госпітальєри» Яна Зінкевич прокоментувала, чому підрозділ досі не інтегрований у загальну структуру Збройних сил України. На цьому, зокрема, раніше наголошувала керівниця медичної служби «Ульф» Аліна Михайлова, а також низка користувачів у соцмережах. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

«Дійсно, з Аліною і з іншими спікерами можна погодитись. Я також розглядаю можливість рано чи пізно легалізувати підрозділ, але треба розуміти: я не готова відпускати своїх людей підпорядковуватись до якогось пана офіцера, який неясно якого рівня командир, яка він людина, які він мав перед цим життєві випробування... Тобто для мене дуже важливо, що якщо буде мій підрозділ мобілізуватися, то, незважаючи на стан здоров'я, мені потрібно мобілізуватися також», – наголосила нардепка у відповідь на запитання від «Главкома».

Зінкевич зазначила, що розглядає цей варіант, але наразі, поки підрозділ перебуває в нинішньому форматі і корисний на фронті, а вона має обов’язок як нардепка, то повинна виконувати його до кінця. Вона підкреслила, що загалом концепцію легалізації вона не відкидає і що аргументи інших сторін є досить розумними, тому на цю тему варто вести дискусію.

«Наші екіпажі, які працюють (на передовій, – «Главком»), відправляються туди на запит Сил оборони. Це начмеди подають запит на екіпаж, і вони (екіпажі, – «Главком») на місці підпорядковуються цьому начмеду і працюють під його вказівкою. Просто ресурсно ми забезпечуємо ці екіпажі», – зауважив представник батальйону на позивний Немо.

Нардепка пояснила, що зараз немає ситуації, коли якийсь нелегалізований екіпаж міг би раптово в’їхати на ділянку фронту та самостійно щось робити. Вона додала, що всі операції відбуваються в комунікації та співпраці.

Раніше керівниця медичної служби «Ульф» Аліна Михайлова прокоментувала дискусії навколо питань до «Госпітальєрів».

Чому «Госпітальєри» досі не інтегровані до ЗСУ? Пояснення нардепки Зінкевич фото 1

«З 2014 року добровольчі медичні підрозділи виконували критично важливу роль. Тоді держава і армія не мали взагалі бойової медицини. Бракувало підготовлених медиків, техніки, протоколів, евакуаційних машин й елементарної організації. У багатьох випадках саме волонтери парамедики ставали тими, хто приїжджав на позиції, забирав поранених і довозив їх до лікарень. Це була відповідь суспільства на слабкість та на мою думку взагалі відсутність державних інституцій у перші роки війни, і завдяки цим людям були врятовані тисячі життів. Цю роль неможливо і неправильно знецінювати», – йдеться у дописі.

Чому «Госпітальєри» досі не інтегровані до ЗСУ? Пояснення нардепки Зінкевич фото 2

Михайлова зазначила, що ключова проблема нинішньої дискусії полягає не лише у критиці добровольчих медичних підрозділів» та питанні їхньої фінансової звітності, а й у питанні їхньої інтеграції в систему. Вона підкреслила, що в сучасній фазі війни медична евакуація та надання медичної допомоги мають бути частиною структури Збройних сил. Також, за її словами, головною проблемою в цій дискусії є небажання частини добровольчих медичних підрозділів повноцінно інтегруватися до ЗСУ.

«З погляду військової системи це виглядає як проблема. Бо на фронті має працювати єдина вертикаль управління, де зрозуміло, хто планує евакуацію, хто відповідає за техніку, хто ухвалює рішення і хто несе відповідальність за ризики. Коли поруч із цією системою діють структури, які формально не входять до неї, виникають питання координації, безпеки і відповідальності. У сучасній інтенсивній війні це вже не просто організаційна деталь, а питання ефективності системи і життя людей», – додала Михайлова.

До слова, стало відомо, які суми за 2025 рік отримав благодійний фонд «Госпітальєри». Про це розповіла директорка фонду Юлія Шевчук із позивним Печенька. Про це розповіла директорка фонду Юлія Шевчук із позивним Печенька, передає кореспондент «Главкому».

Як повідомлялося, скандал навколо медичного батальйону «Госпітальєри» стосовно нібито непрозорого використання коштів зі зборів розпочався із соцмереж, а саме обвинувачень зі сторони госпітальєрки Ріни Смольнікової. За словами Яни Зінкевич, батальйон мав неприємне завершення зв’язків з Ріною Смольніковою.

Теги: ЗСУ парамедики Яна Зінкевич медик

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимир Зеленський та Валерій Залужний
Контрнаступ 2023 року. Війна не пробачає спрощень Авторська стаття
7 березня, 07:00
Мільйон доларів на «діагнозах»: СБУ висунула нову підозру головному психіатру ЗСУ
Мільйон доларів на «діагнозах»: СБУ висунула нову підозру головному психіатру ЗСУ
20 лютого, 15:03
Аналітики твердять, що РФ може спричинити інцидент, а потім звинуватити Україну у використанні ядерної зброї
Кремль може влаштувати радіологічну катастрофу для зупинки українського контрнаступу – звіт ISW
25 лютого, 11:43
Федоров зустрівся з Троельсом Лундом Поульсеном
Україна і Данія домовилися про модернізацію одного з навчальних центрів ЗСУ
24 лютого, 15:39
Олени Кравець перебуває у шлюбі із Сергієм Кравцем
Кравець розповіла про проблеми у шлюбі після мобілізації чоловіка
6 березня, 16:50
Через побоювання покарання частина командирів може змінювати або пом’якшувати інформацію у звітах, каже Крот
Комбриг назвав головну проблему армії
8 березня, 19:37

Суспільство

Чому «Госпітальєри» досі не інтегровані до ЗСУ? Пояснення нардепки Зінкевич
Чому «Госпітальєри» досі не інтегровані до ЗСУ? Пояснення нардепки Зінкевич
Скільки коштів отримав фонд «Госпітальєри» за 2025 рік? Директорка дала відповідь
Скільки коштів отримав фонд «Госпітальєри» за 2025 рік? Директорка дала відповідь
Житло без сховища тепер у минулому: Зеленський підписав закон
Житло без сховища тепер у минулому: Зеленський підписав закон
Скандал із благодійним фондом соратниці Порошенка. Депутатка Зінкевич пояснила несподівану вигоду
Скандал із благодійним фондом соратниці Порошенка. Депутатка Зінкевич пояснила несподівану вигоду
Скандал із «Госпітальєрами». Депутатка Зінкевич назвала «винних»
Скандал із «Госпітальєрами». Депутатка Зінкевич назвала «винних»
В Україні зріс попит на орендоване житло: де жити найдешевше
В Україні зріс попит на орендоване житло: де жити найдешевше

Новини

Сім'ю українського спортсмена змусили зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
Сьогодні, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
Сьогодні, 14:42
Втрачений 130 років тому фільм із першим у світі роботом знайшли у США
Сьогодні, 11:10
В Україні сонячно, без опадів: погода на 9 березня
Сьогодні, 05:59
ЛНЗ на фініші туру Прем'єр-ліги переміг «Верес»
Вчора, 20:00
«Металіст 1925» за тайм розгромив «Рух» у Прем'єр-лізі
Вчора, 17:28

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua