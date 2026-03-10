Чому «Госпітальєри» досі не інтегровані до ЗСУ? Пояснення нардепки Зінкевич

Нардепка: Я розглядаю можливість рано чи пізно легалізувати підрозділ

Народна депутатка і командирка добровольчого батальйону «Госпітальєри» Яна Зінкевич прокоментувала, чому підрозділ досі не інтегрований у загальну структуру Збройних сил України. На цьому, зокрема, раніше наголошувала керівниця медичної служби «Ульф» Аліна Михайлова, а також низка користувачів у соцмережах. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

«Дійсно, з Аліною і з іншими спікерами можна погодитись. Я також розглядаю можливість рано чи пізно легалізувати підрозділ, але треба розуміти: я не готова відпускати своїх людей підпорядковуватись до якогось пана офіцера, який неясно якого рівня командир, яка він людина, які він мав перед цим життєві випробування... Тобто для мене дуже важливо, що якщо буде мій підрозділ мобілізуватися, то, незважаючи на стан здоров'я, мені потрібно мобілізуватися також», – наголосила нардепка у відповідь на запитання від «Главкома».

Зінкевич зазначила, що розглядає цей варіант, але наразі, поки підрозділ перебуває в нинішньому форматі і корисний на фронті, а вона має обов’язок як нардепка, то повинна виконувати його до кінця. Вона підкреслила, що загалом концепцію легалізації вона не відкидає і що аргументи інших сторін є досить розумними, тому на цю тему варто вести дискусію.

«Наші екіпажі, які працюють (на передовій, – «Главком»), відправляються туди на запит Сил оборони. Це начмеди подають запит на екіпаж, і вони (екіпажі, – «Главком») на місці підпорядковуються цьому начмеду і працюють під його вказівкою. Просто ресурсно ми забезпечуємо ці екіпажі», – зауважив представник батальйону на позивний Немо.

Нардепка пояснила, що зараз немає ситуації, коли якийсь нелегалізований екіпаж міг би раптово в’їхати на ділянку фронту та самостійно щось робити. Вона додала, що всі операції відбуваються в комунікації та співпраці.

Раніше керівниця медичної служби «Ульф» Аліна Михайлова прокоментувала дискусії навколо питань до «Госпітальєрів».

«З 2014 року добровольчі медичні підрозділи виконували критично важливу роль. Тоді держава і армія не мали взагалі бойової медицини. Бракувало підготовлених медиків, техніки, протоколів, евакуаційних машин й елементарної організації. У багатьох випадках саме волонтери парамедики ставали тими, хто приїжджав на позиції, забирав поранених і довозив їх до лікарень. Це була відповідь суспільства на слабкість та на мою думку взагалі відсутність державних інституцій у перші роки війни, і завдяки цим людям були врятовані тисячі життів. Цю роль неможливо і неправильно знецінювати», – йдеться у дописі.

Михайлова зазначила, що ключова проблема нинішньої дискусії полягає не лише у критиці добровольчих медичних підрозділів» та питанні їхньої фінансової звітності, а й у питанні їхньої інтеграції в систему. Вона підкреслила, що в сучасній фазі війни медична евакуація та надання медичної допомоги мають бути частиною структури Збройних сил. Також, за її словами, головною проблемою в цій дискусії є небажання частини добровольчих медичних підрозділів повноцінно інтегруватися до ЗСУ.

«З погляду військової системи це виглядає як проблема. Бо на фронті має працювати єдина вертикаль управління, де зрозуміло, хто планує евакуацію, хто відповідає за техніку, хто ухвалює рішення і хто несе відповідальність за ризики. Коли поруч із цією системою діють структури, які формально не входять до неї, виникають питання координації, безпеки і відповідальності. У сучасній інтенсивній війні це вже не просто організаційна деталь, а питання ефективності системи і життя людей», – додала Михайлова.

До слова, стало відомо, які суми за 2025 рік отримав благодійний фонд «Госпітальєри». Про це розповіла директорка фонду Юлія Шевчук із позивним Печенька, передає кореспондент «Главкому».

Як повідомлялося, скандал навколо медичного батальйону «Госпітальєри» стосовно нібито непрозорого використання коштів зі зборів розпочався із соцмереж, а саме обвинувачень зі сторони госпітальєрки Ріни Смольнікової. За словами Яни Зінкевич, батальйон мав неприємне завершення зв’язків з Ріною Смольніковою.