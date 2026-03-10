Скандал із благодійним фондом соратниці Порошенка. Депутатка Зінкевич пояснила несподівану вигоду

Яна Зінкевич розповіла про наслідки скандалу для батальйону

Волонтерський медичний батальйон «Госпітальєри», який потрапив у скандал зі звинуваченнями у непрозорому використанні коштів зі зборів, після розголосу отримав несподівану вигоду. Як повідомляє кореспондент «Главкому» із пресбрифінгу медбату «Госпітальєри», про це заявила командирка батальйону Яна Зінкевич.

Керівниця «Госпітальєрів» подякували тим, хто донатить до їхнього фонду та підтримує. Вона також наголосила на тому, що скандал лише збільшив прибуток медбату. «Я б хотіла сказати тим, хто намагався зробити проти нас провокацію і запустити незрозуміле ІПСО: донатів тільки збільшилось. І тільки за сьогодні й за вчора мені вдалося уже закрити понад мільйон гривень з нашого збору на 4,7 млн грн. Я буду зараз робити після цього другу оплату. Першу оплату на 500 тис. грн я вже зробила вчора», – сказала медикиня.

Яна Зінкевич додала, що саме довіра та донати підтверджують роботу батальйону: «Тому якраз тільки довіра до нас і донати до нас підтверджують нашу роботу. Насамперед ми кожного дня нашими вчинками й врятованими життями показуємо це найкраще».

Також командирка висловила вдячність своїм колегам. «Я б хотіла подякувати насамперед двом категоріям людей. Перше – це своїй команді, яка працює зі мною пліч-о-пліч уже понад 12 років, яка знає, вміє, розуміє, що вона робить. Вони талановиті, сильні, молоді люди, які зробити дуже багато чого. Тому я завжди стараюсь їх підтримувати. Це треба розуміти», – зазначила депутатка.

Також кореспондент «Главкому» повідомляв, що Яна Зінкевич назвала персону, яка почала скандал щодо звітів благодійного фонду. За словами командирки, скандал навколо медичного батальйону «Госпітальєри» розпочався зі обвинувачень госпітальєрки Ріни Смольнікової.

Нагадаємо, волонтерський медичний батальйон «Госпітальєри» опинився в центрі скандалу після звинувачень у непрозорому використанні коштів зі зборів. Командирка та підрозділу та народна депутатка від «Європейської солідарності» Яна Зінкевич заявила, що готує звітність і найближчими днями планує провести брифінг