Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Скільки коштів отримав фонд «Госпітальєри» за 2025 рік? Директорка дала відповідь

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Скільки коштів отримав фонд «Госпітальєри» за 2025 рік? Директорка дала відповідь
Директорка БФ «Госпітальєри» Юлія Шевчук (на фото у центрі) розповіла прибутки медбату
фото: glavcom.ua

У травні БФ «Госпітальєри» представить річний звіт

Стало відомо, які суми за 2025 рік отримав благодійний фонд «Госпітальєри». Про це розповіла директорка фонду Юлія Шевчук із позивним Печенька, передає кореспондент «Главкому» із пресбрифінгу.

За словами Юлії Шевчук, БФ «Госпітальєри» за 2025 рік отримав 74,79 млн грн, €51,99 тис. та $906,1 тис. Директорка фонду обіймає свою посаду з 25 грудня 2025 року, за цей період вона бачила, як до фонду надходили кошти від командирки медичного батальйону «Госпітальєри» Яни Зінкевич.

«Так само за час мого директорства я бачила перерахунки від пані Яни – більше ніж на 400 тис. грн. Плюс за попередні періоди. Мені не вистачило часу підготувати по цьому аналітику, але по суті в нас із пані Яною підписаний договір по фандрейзингу і вона додатково підтримувала діяльність фонду в рамках законодавства», – пояснила Печенька.

Як повідомила Юлія Шевчук, 26 лютого фонд оприлюднив податкову звітність у відкритому доступі. Тож бажаючі можуть переглянути звіти фонду та надходження до нього.

«У нас вона була оприлюднена на момент інформаційної атаки на сайт фонду. Сайт фонду був абсолютно доступний для всіх, хто хотів його знайти в пошуковиках, тому що ми дуже довго працювали над оптимізацією. Для того, щоб кожен охочий міг зрозуміти, чим займається фонд. Додаткова звітність, яку ми робили – це медіазвітність. Її можна переглянути в наших соціальних мережах. Я принципово нічого не редагую. Будь-яку додаткову інформацію ми будемо додавати»,– розповіла директорка «Госпітальєрів».

Медичний батальйон «Госпітальєри» провів пресбрифінг, де був присутній кореспондент «Главкому»
Медичний батальйон «Госпітальєри» провів пресбрифінг, де був присутній кореспондент «Главкому»
фото: glavcom.ua

Також Юлія Шевчук зауважила, що фонд «Госпітальєри» майже відновив податкову звітність. «Мною було оголошено, у тому числі представникам держави, про те, що фонд майже відновив податкову звітність, коли ми її ще не подали, усі дані, які потрібні для податкової звітності. (Фонд, – «Главком») приступає до того, щоб повністю інституціоналізувати свої процеси над роботою над річним звітом. Планувався річний звіт у форматі великих фондів, але з врахуванням чутливих даних і специфіки. На даний момент я не бачила від великих фондів звітування конкретно повною первинкою, яку хочуть від нас люди», – додала Печенька.

У зв’язку зі звинуваченнями в непрозорому використанні коштів зі зборів, директорка фонду наголосила на тому, що в травні вони представляють річний звіт, аби уникнути зайвих запитань.

«Я готова надати всю документацію представникам держави в законному режимі, якщо в них виникнуть додаткові питання відносно нашої звітності. Я зроблю все можливе для того, щоб річний звіт у тому форматі, у якому ми його запланували, був опублікований до 1 травня 2026 року», – заявила Юлія Шевчук.

Однак для цього фонду потрібен час, заявила директорка: «Я прошу дати нам цей час, оскільки працювати в умовах такого тиску без сну із тим, що в мене буквально розривається телефон, надзвичайно важко».

Нагадаємо, волонтерський медичний батальйон «Госпітальєри» опинився в центрі скандалу після звинувачень у непрозорому використанні коштів зі зборів. Командирка та підрозділу та народна депутатка від «Європейської солідарності» Яна Зінкевич заявила, що готує звітність і найближчими днями планує провести брифінг.

Також повідомлялося, командирка волонтерського медичного батальйону «Госпітальєри» Яна Зінкевич, заявила про несподівану вигоду після скандалу. Вона наголосила на тому, що скандал лише збільшив прибуток медбату. 

До слова, Яна Зінкевич розповіла, що скандал навколо батальйону почався із соцмереж, а саме обвинувачень зі сторони госпітальєрки Ріни Смольнікової. За словами Яни Зінкевич, батальйон мав неприємне завершення зв’язків з Ріною Смольніковою. 

Читайте також:

Теги: війна гроші скандал благодійність

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ядерний шантаж як політична технологія Кремля
Ядерна істерика Кремля: навіщо Москві нова хвиля погроз
25 лютого, 08:16
Світ вступив у нову епоху геополітичної нестабільності
Іран може стати тригером великої війни. І ось чому… Авторська стаття
Сьогодні, 15:00
Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі під час розмови з Міністром оборони України Михайлом Федоровим
Міноборони Великої Британії зробило заяву про війська в Україні
22 лютого, 15:32
Українка розповіла про головні виитрати під час переїзду до Іспанії
«Була в шоці». Українка вразила сумою, яку вона витратила на переїзд до Іспанії
23 лютого, 17:17
Майже 10 тисяч волонтерів Червоного Хресту щодня допомагають мільйонам людей долати наслідки війни
Український Червоний Хрест відзвітував про роботу за час великої війни
24 лютого, 10:57
Полковник Паліса упевнений, що майбктнє за контрактною армією
Військові матимуть чіткі терміни служби і відстрочку після контракту – Паліса
1 березня, 20:31
У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
2 березня, 22:17
За пів року спілкування Ольга віддала шахраям майже мільйон гривень
Псевдоворожки залякали вдову військового та виманили в неї мільйон
8 березня, 18:15
Іран закликав народ підтримати нове керівництво
Іран закликав народ підтримати нове керівництво
Вчора, 01:59

Суспільство

Чому «Госпітальєри» досі не інтегровані до ЗСУ? Пояснення нардепки Зінкевич
Чому «Госпітальєри» досі не інтегровані до ЗСУ? Пояснення нардепки Зінкевич
Скільки коштів отримав фонд «Госпітальєри» за 2025 рік? Директорка дала відповідь
Скільки коштів отримав фонд «Госпітальєри» за 2025 рік? Директорка дала відповідь
Житло без сховища тепер у минулому: Зеленський підписав закон
Житло без сховища тепер у минулому: Зеленський підписав закон
Скандал із благодійним фондом соратниці Порошенка. Депутатка Зінкевич пояснила несподівану вигоду
Скандал із благодійним фондом соратниці Порошенка. Депутатка Зінкевич пояснила несподівану вигоду
Скандал із «Госпітальєрами». Депутатка Зінкевич назвала «винних»
Скандал із «Госпітальєрами». Депутатка Зінкевич назвала «винних»
В Україні зріс попит на орендоване житло: де жити найдешевше
В Україні зріс попит на орендоване житло: де жити найдешевше

Новини

Сім'ю українського спортсмена змусили зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
Сьогодні, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
Сьогодні, 14:42
Втрачений 130 років тому фільм із першим у світі роботом знайшли у США
Сьогодні, 11:10
В Україні сонячно, без опадів: погода на 9 березня
Сьогодні, 05:59
ЛНЗ на фініші туру Прем'єр-ліги переміг «Верес»
Вчора, 20:00
«Металіст 1925» за тайм розгромив «Рух» у Прем'єр-лізі
Вчора, 17:28

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua