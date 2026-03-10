Скільки коштів отримав фонд «Госпітальєри» за 2025 рік? Директорка дала відповідь

У травні БФ «Госпітальєри» представить річний звіт

Стало відомо, які суми за 2025 рік отримав благодійний фонд «Госпітальєри». Про це розповіла директорка фонду Юлія Шевчук із позивним Печенька, передає кореспондент «Главкому» із пресбрифінгу.

За словами Юлії Шевчук, БФ «Госпітальєри» за 2025 рік отримав 74,79 млн грн, €51,99 тис. та $906,1 тис. Директорка фонду обіймає свою посаду з 25 грудня 2025 року, за цей період вона бачила, як до фонду надходили кошти від командирки медичного батальйону «Госпітальєри» Яни Зінкевич.

«Так само за час мого директорства я бачила перерахунки від пані Яни – більше ніж на 400 тис. грн. Плюс за попередні періоди. Мені не вистачило часу підготувати по цьому аналітику, але по суті в нас із пані Яною підписаний договір по фандрейзингу і вона додатково підтримувала діяльність фонду в рамках законодавства», – пояснила Печенька.

Як повідомила Юлія Шевчук, 26 лютого фонд оприлюднив податкову звітність у відкритому доступі. Тож бажаючі можуть переглянути звіти фонду та надходження до нього.

«У нас вона була оприлюднена на момент інформаційної атаки на сайт фонду. Сайт фонду був абсолютно доступний для всіх, хто хотів його знайти в пошуковиках, тому що ми дуже довго працювали над оптимізацією. Для того, щоб кожен охочий міг зрозуміти, чим займається фонд. Додаткова звітність, яку ми робили – це медіазвітність. Її можна переглянути в наших соціальних мережах. Я принципово нічого не редагую. Будь-яку додаткову інформацію ми будемо додавати»,– розповіла директорка «Госпітальєрів».

Медичний батальйон «Госпітальєри» провів пресбрифінг, де був присутній кореспондент «Главкому» фото: glavcom.ua

Також Юлія Шевчук зауважила, що фонд «Госпітальєри» майже відновив податкову звітність. «Мною було оголошено, у тому числі представникам держави, про те, що фонд майже відновив податкову звітність, коли ми її ще не подали, усі дані, які потрібні для податкової звітності. (Фонд, – «Главком») приступає до того, щоб повністю інституціоналізувати свої процеси над роботою над річним звітом. Планувався річний звіт у форматі великих фондів, але з врахуванням чутливих даних і специфіки. На даний момент я не бачила від великих фондів звітування конкретно повною первинкою, яку хочуть від нас люди», – додала Печенька.

У зв’язку зі звинуваченнями в непрозорому використанні коштів зі зборів, директорка фонду наголосила на тому, що в травні вони представляють річний звіт, аби уникнути зайвих запитань.

«Я готова надати всю документацію представникам держави в законному режимі, якщо в них виникнуть додаткові питання відносно нашої звітності. Я зроблю все можливе для того, щоб річний звіт у тому форматі, у якому ми його запланували, був опублікований до 1 травня 2026 року», – заявила Юлія Шевчук.

Однак для цього фонду потрібен час, заявила директорка: «Я прошу дати нам цей час, оскільки працювати в умовах такого тиску без сну із тим, що в мене буквально розривається телефон, надзвичайно важко».

Нагадаємо, волонтерський медичний батальйон «Госпітальєри» опинився в центрі скандалу після звинувачень у непрозорому використанні коштів зі зборів. Командирка та підрозділу та народна депутатка від «Європейської солідарності» Яна Зінкевич заявила, що готує звітність і найближчими днями планує провести брифінг.

Також повідомлялося, командирка волонтерського медичного батальйону «Госпітальєри» Яна Зінкевич, заявила про несподівану вигоду після скандалу. Вона наголосила на тому, що скандал лише збільшив прибуток медбату.

До слова, Яна Зінкевич розповіла, що скандал навколо батальйону почався із соцмереж, а саме обвинувачень зі сторони госпітальєрки Ріни Смольнікової. За словами Яни Зінкевич, батальйон мав неприємне завершення зв’язків з Ріною Смольніковою.