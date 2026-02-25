Головна Світ Політика
Кремль може влаштувати радіологічну катастрофу для зупинки українського контрнаступу – звіт ISW

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Аналітики твердять, що РФ може спричинити інцидент, а потім звинуватити Україну у використанні ядерної зброї
фото з відкритих джерел

Аналітики твердять, що РФ може використати ризик радіологічного інциденту на території України для інформаційних маніпуляцій та спроб дискредитувати Україну

Аналітики американського Інституту вивчення війни попереджають про високу ймовірність підготовки Росією радіологічного інциденту на території України. А все для того, аби звинуватити Київ у «ядерному тероризмі» та загальмувати просування українських сил. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Інституту вивчення війни.

За даними експертів Інституту вивчення війни, російське керівництво активізувало інформаційні операції, спрямовані на дискредитацію України. Кремль знову поширює абсурдні закиди про нібито підготовку ЗСУ до використання «брудної бомби» або провокацій на ядерних об’єктах.

«Росія завдає інтенсивних ударів по українській інфраструктурі ядерної енергетики, неодноразово атакуючи українські атомні електростанції та інфраструктуру, яка їх підтримує. Російські удари по цих цілях ризикують спричинити радіологічний інцидент», – йдеться в повідомленні.

Оглядачі твердять, що Росія може навмисно чи ненавмисно спричинити інцидент, а потім звинуватити Україну у використанні ядерної або радіологічної зброї.

Також у звіті зазначається, що кремлівські чиновники зосередилися на безпідставному твердженні розвідки Росії про те, що Велика Британія і Франція нібито намагаються передати Україні «брудну бомбу» або ядерну зброю, таким чином намагаючись посилити риторику щодо ядерної ескалації й відвернути увагу від річниці війни РФ проти України.

Крім того, кремлівські чиновники висловили прямі ядерні погрози на адресу цих країн, які очолюють переговори в межах Коаліції охочих щодо гарантій безпеки для післявоєнної України.

Нагадаємо, розвідка РФ поширила заяву, нібито західні країни, зокрема Велика Британія та Франція, сприяють Україні у створенні «брудної бомби». Російська розвідка стверджує, що передачу західних ядерних зарядів планують замаскувати під власну «українську розробку».

Це не перший подібний інформаційний вкид Кремля. Раніше російська розвідка вже поширювала неправдиву інформацію про підготовку «брудної бомби», створення Україною біологічної зброї та плани Британії влаштувати провокації на українських АЕС. 

Офіційний Київ та європейські столиці неодноразово спростовували подібні закиди, називаючи їх елементом ядерного шантажу та дезінформаційної кампанії Москви.

