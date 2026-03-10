Головна Країна Суспільство
Скандал із «Госпітальєрами». Депутатка Зінкевич назвала «винних»

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
фото: glavcom.ua

Скандал навколо медичного батальйону «Госпітальєри» стосовно нібито непрозорого використання коштів зі зборів розпочався із соцмереж, а саме обвинувачень зі сторони госпітальєрки Ріни Смольнікової. Про це розповіла народна депутатка і командирка добровольчого батальйону «Госпітальєри» Яна Зінкевич, повідомляє кореспондент «Главкому» із пресбрифінгу.

За словами Яни Зінкевич, батальйон мав неприємне завершення зв’язків з Ріною Смольніковою. «Це було (почався скандал, – «Главком») однобічно від госпітальєрки Ріни Смольнікової, яка написала про нас таку неприємну інформацію. Нібито ми обіцяли, що залишимо їй якісь засоби або амуніцію і вона зможе з цими засобами працювати в подальшому. Так як на той час, коли ми з нею прощалися більш-менш по-доброму, вона думала, що ми залишимо певну амуніцію їй», – розповіла Зінкевич.

Керівниця «Госпітальєрів» повідомила, що Ріну Смольнікову викрили на тому, що вона вживала заборонені речовини на фронті, що для їхньої організації є неприйнятним.

«Цю людину, яка була в нашому батальйоні, викрили на тому, що вона вживала гриби-галюцигени під час ротації в Бахмуті. Для нас це абсолютно неприпустимо і особисто для мене, бо я проти вживання будь-яких речовин на ротаціях. Я проти навіть вживання дома. Ну тут окей, я ще можу якось закрити очі та якось це намагатися виправдовувати. Але те, що це відбувалося на передовій, – це абсолютно нонсенс», – зазначила військовослужбовця.

Саме це стало причиною того, що госпітальєрка не змогла залишити собі амуніцію та початком скандалу зі звітами. На цьому Яна Зінкевич резюмувала та зауважила, що всі питання щодо прозорості роботи фонду варто ставити поліції.

«Якщо загалом про суспільну дискусію та до чого дійшли всі розслідувачі у Твіттері про масове приховування якихось прибутків. Постає питання, а в кого з нас з'явилося якесь майно, може вілла, якесь Мазераті? І якщо є, в чому нас звинуватити, будь ласка, звертайтеся до правоохоронних органів, нехай вони розбираються і роблять належну роботу», – сказала Яна Зінкевич.

Як повідомляв «Главком», Волонтерський медичний батальйон «Госпітальєри» опинився в центрі скандалу після звинувачень у непрозорому використанні коштів зі зборів. Командирка та підрозділу та народна депутатка від «Європейської солідарності» Яна Зінкевич заявила, що готує звітність і найближчими днями планує провести брифінг.

Зокрема, дискусія розгорнулася мережі, де користувачка звернула увагу на те, що один зі зборів на амуніцію ведеться через дві окремі «банки»: одна належить фонду «Госпітальєрів», інша – особисто Яні Зінкевич. Згодом користувачі мережі заявили, що виявили ще дві окремі «банки» – від фонду та особисто Зінкевич: на тактичну медицину та ротації. 

