Мільйон доларів на «діагнозах»: СБУ висунула нову підозру головному психіатру ЗСУ

Фігуранту загрожує до 12 років ув'язнення з повною конфіскацією майна

Служба безпеки України задокументувала нові епізоди злочинної діяльності головного психіатра Збройних Сил України, який за сумісництвом очолює профільну клініку. Посадовця, якого раніше викрили на незаконному збагаченні, тепер офіційно підозрюють у легалізації («відмиванні») майже 1 млн доларів США тіньових прибутків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За матеріалами слідства, фігурант намагався приховати походження «брудних» грошей, оформлюючи активи на близьких родичів. Зокрема, правоохоронці встановили:

В Одесі: елітна квартира в новобудові на самому узбережжі, оформлена на доньку.

Під Києвом: розкішний котедж, право власності на який було «записано» на пасинка посадовця.

Окрім нерухомості, «прибутки» вкладалися в дорогі транспортні засоби. Протягом короткого періоду психіатр придбав та оформив на своїх дітей три позашляховики марки BMW X3, X5 та X7 останніх років випуску (2022–2024 рр.).

Відомо, що перші факти незаконного збагачення та декларування недостовірних відомостей військова контррозвідка СБУ задокументувала ще в січні 2025 року.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили посадовцю про нову підозра за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом, вчинена організованою групою).

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки спільно з Департаментом стратегічних розслідувань Національної поліції та Національним інспекторатом розслідувань Генерального інспекторату поліції Республіки Молдова зірвали нову спробу окупантів здійснити серію замовних вбивств в Україні.

Завдяки масштабній спецоперації під кодовою назвою «Енігма 2.0» на території обох країн нейтралізовано оперативно-бойову групу РФ, яка готувала ліквідацію відомих осіб в Україні. Основними «цілями» ворога були: українські журналісти і громадські діячі, керівник стратегічного підприємства та військові ГУР, у тому числі бійці Іноземного легіону ГУР МО. Серед них, за даними генпрокурора Руслана Кравченко, був заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов.