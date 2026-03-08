Комбриг назвав головну проблему армії

Через побоювання покарання частина командирів може змінювати або пом’якшувати інформацію у звітах, каже Крот

Однією з ключових проблем української армії залишається спотворення інформації у звітах через страх командирів повідомляти про реальний стан справ на фронті. Як інформує «Главком», про це в інтерв’ю «Новинарні» заявив комбриг 66 окремої механізованої бригади Ростислав Силівакін із позивним Крот.

За словами Ростислава Силівакіна, деякі офіцери уникають чесних доповідей про ситуацію на позиціях, зокрема про їхню втрату.

«Головна проблема – це страх командирів доповідати правду», – сказав він.

Військовий пояснив, що через побоювання покарання частина командирів може змінювати або пом’якшувати інформацію у звітах. У результаті вище керівництво отримує не завжди точну картину подій.

«Через страх покарання за втрату позицій інформація може спотворюватися», – зазначив командир.

Водночас він наголосив, що відповідальність за це лежить не лише на тих, хто подає звіти, а й на тих, хто їх приймає.

«Відповідальність лежить як на начальниках, так і на підлеглих», – додав військовий.

Нагадаємо, Російська Федерація наразі не має спроможностей для масштабного наступу із захопленням значних територій, натомість застосовує тактику просування малими піхотними групами.

Раніше головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що основні зусилля російська армія зосереджує на Покровському, Очеретинському та Олександрівському напрямках.

До слова, Олександр Сирський повідомив, що активна протяжність лінії фронту станом на початок лютого становить близько 1200 км.