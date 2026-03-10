Житло без сховища тепер у минулому: Зеленський підписав закон

Нові будинки в Україні будуть лише з укриттями

Президент підписав закон про обов’язкові укриття в нових проєктах

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №4778-IX, який вдосконалює систему цивільного захисту та запроваджує обов’язкове будівництво укриттів у всіх нових житлових будівлях та інфраструктурних об’єктах. Про це йдеться на сайті Верховної Ради України, інформує «Главком».

Відповідно до закону, тепер усі нові будинки та об’єкти інфраструктури мають зводитися з укриттями. Схеми захисних споруд будуть інтегровані безпосередньо в містобудівну документацію на всіх рівнях – від місцевого до державного.

Це означає, що жоден новий житловий комплекс або інфраструктурний об’єкт не зможе отримати дозвільні документи без передбаченого проєктом сховища, яке відповідає сучасним нормам цивільного захисту.

Хоча раніше багато забудовників вже почали будувати багатоквартирні будинки зі спорудами подвійного призначення. Ідеться про підземні паркінги, де облаштовані спеціальні санітарні зони, є кілька виходів та можливість зробити запаси води, що відповідає вимогам до укриттів.

Сам документ покликаний усунути застарілі норми та термінологічні неузгодженості в законодавстві, що регулює сферу цивільного захисту.

Зауважимо, Верховна Рада ухвалила цей закон 10 лютого 2026 року, а чинності він набуде 8 вересня 2026 року.

«Главком» писав, що Україні потрібна Національна програма масового будівництва та реновації житла з горизонтом у мінімум 10 років. Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, одне робоче місце на будмайданчику створює ще 5-6 у суміжних сферах: від виробництва матеріалів і логістики до малого бізнесу та сфери обслуговування. А це податки, зайнятість, внутрішній попит, фінансова стійкість громад і економічна стабільність країни.

Віталій Кім додав, що для цього необхідно забезпечити чітку фінансову архітектуру – з окремими квотами, підвищеним співфінансуванням і державними гарантіями компенсації ризиків. Надати не менше 50% фінансування для первинного ринку, з субсидованою ставкою 3-5% до 25 років, з можливостями муніципальної оренди та оренди з правом викупу, і з масштабною реновацією наявного житлового фонду.