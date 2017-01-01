Чубаров: у російському СІЗО б’ють кримських політв’язнів

Чоловіків в РФ незаконно звинувачують у тероризмі

У російських СІЗО б'ють кримських політв'язнів Емір-Усеіна Куку і Вадима Сірука. Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу, нардеп Рефат Чубаров. «Дуже тривожні звістки надходять з Краснодара: повідомляється, що вчора в СІЗО Краснодарського краю били і травили собаками кримських політв'язнів Емір-Усеіна Куку і



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Побитий політв’язень Емір-Усеін Куку

Чоловіків в РФ незаконно звинувачують у тероризмі

У російських СІЗО б'ють кримських політв'язнів Емір-Усеіна Куку і Вадима Сірука.

Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу, нардеп Рефат Чубаров.

«Дуже тривожні звістки надходять з Краснодара: повідомляється, що вчора в СІЗО Краснодарського краю били і травили собаками кримських політв'язнів Емір-Усеіна Куку і Вадима Сірука», - йдеться у повідомленні.

Чоловіків незаконно звинувачують у тероризмі.

Нагадаємо, у Сімферополі 4 грудня на виїзному засіданні Ростовський окружний військовий суд продовжив арешт фігурантам «ялтинської справи Хизб ут-Тахрир» до 27 травня 2018 року. Арешт продовжили Мусліму Алієву, Еміру-Усєїну Куку, Вадиму Сируку, Енверу Бекірову, Рефату Алімову і Арсену Джеппарову (їм загрожує до 20 років позбавлення волі).