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    Чубаров: у російському СІЗО б’ють кримських політв’язнів

    Чоловіків в РФ незаконно звинувачують у тероризмі
    У російських СІЗО б'ють кримських політв'язнів Емір-Усеіна Куку і Вадима Сірука.  Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу, нардеп Рефат Чубаров. «Дуже тривожні звістки надходять з Краснодара: повідомляється, що вчора в СІЗО Краснодарського краю били і травили собаками кримських політв'язнів Емір-Усеіна Куку і
    • Вчора, 21:42
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    Побитий політв&rsquo;язень Емір-Усеін Куку
    Побитий політв’язень Емір-Усеін Куку

    Чоловіків в РФ незаконно звинувачують у тероризмі

    У російських СІЗО б'ють кримських політв'язнів Емір-Усеіна Куку і Вадима Сірука. 

    Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу, нардеп Рефат Чубаров.

    «Дуже тривожні звістки надходять з Краснодара: повідомляється, що вчора в СІЗО Краснодарського краю били і травили собаками кримських політв'язнів Емір-Усеіна Куку і Вадима Сірука», - йдеться у повідомленні.

    Чоловіків незаконно звинувачують у тероризмі.

    Нагадаємо, у Сімферополі 4 грудня на виїзному засіданні Ростовський окружний військовий суд продовжив арешт фігурантам «ялтинської справи Хизб ут-Тахрир» до 27 травня 2018 року. Арешт продовжили Мусліму Алієву, Еміру-Усєїну Куку, Вадиму Сируку, Енверу Бекірову, Рефату Алімову і Арсену Джеппарову (їм загрожує до 20 років позбавлення волі).

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