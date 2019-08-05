Цього року День Незалежності можна буде відзначати три дні поспіль



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Вперше День Незалежності України відзначили 16 липня 1991 року – в річницю прийняття Декларації про державний суверенітет України

Святковий день припадає на суботу, тому вихідними будуть 24, 25 й 26 серпня

В Україні цього року День Незалежності можна буде відзначати три дні поспіль. Святковий день припадає на суботу, тому вихідними будуть 24, 25 й 26 серпня. Загалом на серпень припадає 21 робочий день та 10 вихідних.

Додаткові вихідні на українців ще очікують у жовтні та грудні:

14 жовтня – День захисника України (понеділок)

25 грудня – Різдво Христове, католицьке (середа)

Як повідомлялося, в останні роки з нагоди Дня Незалежності в центрі Києва проводили військові паради.

У липні президент Володимир Зеленський заявив, що цього року військового параду до Дня Незалежності України не буде. Натомість він збирався виділити 300 мільйонів гривень на премії українським військовим.

Нагадаємо, вперше День Незалежності України відзначили 16 липня 1991 року – в річницю прийняття Декларації про державний суверенітет України Верховною Радою УРСР.

Згодом цю дату перенесли на 24 серпня, адже саме в цей день 1991 Верховна Рада УРСР прийняла Акт проголошення незалежності України. Остаточно День незалежності України був підтверджений на всеукраїнському референдумі 1 грудня 1991 року.