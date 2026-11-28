У суботу, 28 листопада, комплекс «Плай» на Львівщині відкриє гірськолижний сезон. Тут працюють снігові гармати та уже оприлюднили актуальні ціни на сезон 2026-2027. Про це інформує «Главком».

Як повідомили на сторінці комплексу в Instagram, кататись на лижах та сноубордах можна буде із 11:00 години 28 листопада. У 2025 році комплекс відкрив сезон лише 27 грудня.

«Плай» – це один з найпопулярніших на Львівщині гірськолижних курортів. Він розташований біля села Плав’є на Сколівщині та має кілька трас різних рівнів складності.

Тим часом, гірськолижний курорт «Буковель», що на Івано-Франківщині, офіційно відкриє лижний сезон 1 грудня.

Нагадаємо, упродовж 27–28 листопада у західних областях України очікується погіршення погодних умов. Синоптики прогнозують значний сніг та ожеледицю на дорогах, а приріст снігового покриву місцями сягатиме 20 см.

Також синоптики попередили, що найближчими днями в Україні посиляться морози. У Києві 30 листопада нічна температура може опуститися до -7°C. Потепління очікується з 2 грудня.

Як повідомлялося, останній тиждень листопада принесе в Україну відчутне зимове похолодання. Ближче до вихідних посилиться надходження холодного повітря з півночі, а нічна температура місцями опускатиметься до -11°C.