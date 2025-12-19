Головна Країна Суспільство
День адвокатури: скільки фахівців налічується в Україні

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
День адвокатури: скільки фахівців налічується в Україні
19 грудня 2025 року в Україні відзначається День адвокатури
Найбільше адвокатів зареєстровано на Київщині

Станом на кінець жовтня в Україні працюють 52 960 адвокатів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».

Ще влітку Національна асоціація адвокатів України повідомляла про 53 361 чинного фахівця, тож протягом осені кількість практикуючих правників зменшилася на 401 особу. Водночас від початку повномасштабного вторгнення загальна чисельність адвокатської спільноти зросла на 8%.

Попри це, професія й надалі залишається переважно чоловічою: вони становлять 59% осіб, внесених до реєстру.

Найбільше адвокатів зареєстровано на Київщині: 9 258 або 18%, у столиці – 5 550 або 11%. Третю сходинку за запитаністю фахівців адвокатури поділили Одещина (4 016) та Дніпропетровщина (4 015).

Нагадаємо, 19 грудня 2025 року в Україні відзначається День адвокатури. Це професійне свято адвокатів, які забезпечують право громадян на правову допомогу та захист у суді. Під час повномасштабної війни адвокати України продовжують працювати в умовах підвищеного ризику – надають правову допомогу, захищають військових, переселенців і постраждалих від агресії РФ.

