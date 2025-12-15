У Житомирі працівники РАЦСу не дозволили чоловікові одружитися: що сталося

Чоловік хотів отримати відстрочку від мобілізації, але його викрили

Житель Житомира вирішив уникнути мобілізації, уклавши фіктивний шлюб

У Житомирі до іспитового терміну засудили жінку, яка погодилась одружитися з чоловіком, щоб той уникнув мобілізації. Як інформує «Главком», про це йдеться у матеріалі tsn.ua.

Так, Богунський районний суд міста Житомира затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором і громадянкою, яку обвинувачували в пособництві щодо ухилення від призову на військову службу під час загальної мобілізації.

Як встановило слідство, злочинний намір виник у військовозобов’язаного громадянина, який звернувся до адвоката з метою отримання права на відстрочку. Адвокат запропонував організувати фіктивний шлюб із жінкою, яка має інвалідність.

Жінка, маючи ІІ групу інвалідності, погодилася на пропозицію укласти шлюб без наміру створити сім’ю. Заяву про державну реєстрацію шлюбу було подано через Єдиний державний вебпортал електронних послуг («Дія»).

Таким чином чоловік хотів отримати відстрочку від мобілізації згідно з Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Проте злочин не був доведений до кінця, оскільки службові особи відділу ДРАЦС відхилили подану через «Дію» заяву.

У суді жінка повністю визнала свою провину за ч. 5 ст. 27, ст. 336 КК України (пособництво в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації).

Згідно з умовами угоди, обвинувачена також взяла на себе важливе зобов’язання: надати викривальні показання щодо обставин вчинення злочину та участі в ньому інших співучасників (військовозобов’язаного та адвоката).

Жінку було визнано винною за ч. 5 ст. 27, ст. 336 Кримінального кодексу України та засудив до року іспитового терміну.

Суд врахував щире каяття обвинуваченої, її позитивні характеристики, інвалідність ІІ групи, а також факт, що злочин було вчинено групою осіб за попередньою змовою.

Раніше суд у Запоріжжі виправдав чоловіка, якого звинуватили в ухиленні від мобілізації.

Нагадаємо, на Вінниччині суд визнав чоловіка, який мав бронювання, ухилянтом. Військовозобов'язаний був визнаний придатним до військової служби. Він отримав повістку та мав прибути до територіального центру комплектування для відправлення до військової частини, але не з’явився у визначений час. Йому інкримінували ст. 336 Кримінального кодексу України – ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

До слова, у Миколаївській області суд виніс вирок чоловіку, який ухилився від мобілізації, не з’явившись до територіального центру комплектування (ТЦК) після отримання бойової повістки. У результаті йому призначено покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.