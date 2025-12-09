Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Коломойський знову кличе журналістів до суду

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Коломойський знову кличе журналістів до суду
Коломойський знову запрошує відвідати судові засідання
фото: unian.ua

Опальний олігарх оприлюднив повний графік судових засідань у його справі у грудні

Після зриву конвоювання до Подільського райсуду 8 грудня через «технічні несправності» автомобіля конвою, Ігор Коломойський оприлюднив повний графік своїх судових засідань на грудень 2025 року. Як зазначає його захисник Олександр Лисак, бізнесмен планує бути присутнім на всіх слуханнях та запрошує громадськість і журналістів приходити як вільних слухачів.

Графік судових засідань за участі

9 грудня – Шевченківський районний суд Києва

  • 13:15, вул. Дегтярівська, 31А.
  • Підготовче засідання у кримінальному провадженні щодо нібито підбурювання до замаху на напад у 2003 році.
  • Колегія суддів: Хардіна О.П. (доповідач), Литвин О.А., Мєлєшак О.В.

10 грудня – Київський апеляційний суд

  • 15:50, вул. Солом’янська, 2А.
  • Розгляд апеляції на ухвалу Печерського райсуду щодо продовження тримання під вартою до 14 грудня.
  • Колегія: Фрич Т.В. (доповідач), Юрдига О.С., Мельник В.В.

11 грудня – Подільський районний суд Києва

  • 15:00, вул. Хорива, 21.
  • Підготовче засідання щодо нібито завдання збитків ПАТ КБ «Приватбанк» та ПАТ «Укрнафта».
  • Суддя: Казмиренко Л.В.

17 грудня – Київський апеляційний суд

  • 15:30, вул. Солом’янська, 2А.
  • Розгляд апеляції на рішення про продовження тримання під вартою до 18 жовтня 2025 року.
  • Колегія: Тютюн Т.М. (доповідач), Шроль В.Р., Мосьондз І.А.

19 грудня – Шевченківський районний суд Києва

  • 13:30, вул. Дегтярівська, 31А.
  • Розгляд скарги Коломойського на нібито бездіяльність детектива БЕБ у провадженні щодо «націоналізації» «Укрнафти», «Укртатнафти» та «Укрнафтобуріння».
  • Слідчий суддя: Бугіль В.В.

22 грудня – Київський апеляційний суд

  • 12:45, вул. Солом’янська, 2А.
  • Розгляд заяви про перегляд ухвали щодо тримання під вартою за нововиявленими обставинами.
  • Колегія: Мельник В.В. (доповідач), Юрдига О.С., Фрич Т.В.

  • 14:30, вул. Солом’янська, 2А.
  • Розгляд клопотання про направлення кримінального провадження щодо подій 2003 року з Шевченківського райсуду до Святошинського райсуду.
  • Колегія: Ігнатюк О.В. (доповідач), Рудніченко О.М., Свінціцька О.П.

23 грудня – Вищий антикорупційний суд

  • 13:00, вул. Хрещатик, 42А.
  • Розгляд клопотання обвинувачення щодо строків ознайомлення з матеріалами розслідування у справі про нібито завдання збитків «Приватбанку».
  • Слідчий суддя: Воронько В.Д.

25 грудня – Вищий антикорупційний суд

  • 12:00, вул. Хрещатик, 42А.
  • Аналогічне клопотання сторони обвинувачення щодо строків ознайомлення з матеріалами.
  • Слідчий суддя: Воронько В.Д.

У заяві йдеться, що Ігор Коломойський «сподівається на забезпечення його конвоювання» до всіх призначених засідань та за можливості буде готовий відповідати на запитання громадян і журналістів.

Нагадаємо, що 8 грудня Коломойський не зміг доїхати до зали суду через нібито поломку транспортного засобу. Наразі судове засідання перенесено на 11 грудня.

Читайте також:

Теги: Ігор Коломойський суд адвокат суддя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп заявив, що «зобов'язаний» подати до суду на BBC 
Трамп заявив, що «зобов'язаний» подати до суду на BBC 
12 листопада, 03:46
Суд постановив тримати під вартою виконавчого директора з безпеки «Енергоатому» Дмитра Басова (Тенор) на 60 днів
Вищий антикорупційний суд відправив Дмитра Басова з «Енергоатому» під арешт
12 листопада, 14:37
Ексвласники ПриватБанку повинні повернути банку більше $3 млрд до 24 листопада
Суд Англії зобов’язав ексвласників ПриватБанку сплатити понад 3 млрд доларів у короткий термін
10 листопада, 14:18
Високий суд Англії зобов’язав Коломойського і Боголюбова виплатити Приватбанку $3 млрд
Приватбанк розпочинає примусове стягнення $3 млрд з Коломойського та Боголюбова
27 листопада, 14:10
Позов Олександра Шевцова про те, що берег річки Тетерів незаконно забудовують, розглянув суд
У Житомирі ветеран АТО через суд «вибив» берег річки Тетерів у забудовників
3 грудня, 13:11
Керівнику притулку для тварин заборонено покидати Хмельницький
У Хмельницькому арештовано власника левиць, які втекли з вольєру: деталі скандалу
22 листопада, 13:00
Феміда вважає, що потерпіла замовчувала подію
Чи є мацання сідниць – домаганням? Український суд ухвалив сенсаційне рішення
27 листопада, 13:52
Вечері 19 липня 2025 року по вул. Великій Васильківській державний службовець органів прокуратури вчинив смертельну ДТП – збив жінку, яка йшла тротуаром
Смертельна ДТП у Києві: обвинувачення просить для експрацівника прокуратури Молочного 10 років в'язниці
27 листопада, 22:37
Міністр Албанії спіймана на хабарі у 14 біткоїнів за дорожні тендери
В Албанії ШІ-міністерку підозрюють в отриманні хабара біткоїнами
5 грудня, 13:08

Події в Україні

Коломойський знову кличе журналістів до суду
Коломойський знову кличе журналістів до суду
Окупанти атакували пожежну частину у Запорізькій області (фото)
Окупанти атакували пожежну частину у Запорізькій області (фото)
У трьох областях 9 грудня 2025 року запроваджено аварійні відключення світла
У трьох областях 9 грудня 2025 року запроваджено аварійні відключення світла
Карта бойових дій в Україні станом на 9 грудня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 9 грудня 2025 року
Удар по Сумщині: пошкоджено критичну інфраструктуру, поранено людей
Удар по Сумщині: пошкоджено критичну інфраструктуру, поранено людей
Втрати ворога станом на 9 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 9 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
Сьогодні, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
Сьогодні, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
Вчора, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
6 грудня, 08:15
День Збройних сил України 2025: яскраві листівки, теплі привітання у віршах та прозі
6 грудня, 07:40

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua