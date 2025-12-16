Убивство Ірини Фаріон: з’явилися нові докази вини Зінченка

Донька загиблої, Софія Особа, зазначила, що результати запахової експертизи не залишають сумнівів щодо звинуваченого

У Львові, у Шевченківському районному суді, відбулося чергове слухання у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Центральним моментом засідання стали результати одорологічної експертизи, що вказують на можливу причетність обвинуваченого В’ячеслава Зінченка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне».

Експерт Віталій Мандрик, який приєднався до суду дистанційно, повідомив, що запахові сліди з місця злочину порівнювали із зразками обвинуваченого.

«Кожна людина має свій унікальний запах, як ДНК чи відбитки пальців. Три сертифіковані собаки на 99,9% підтвердили збіг запаху обвинуваченого із запахом на місці події,» – зазначив Мандрик.

На засіданні прокурори та захист також ознайомилися з гільзою, знайденою на місці злочину. Адвокат Ігор Сулима звернув увагу на деформацію гільзи і сумнівався, що її дослідження було належним. Він також апелював до характеристик пістолета «Зоракі», раніше згаданого у матеріалах справи, стверджуючи, що він не має отвору для виходу гільзи.

У відповідь прокурор Дмитро Петльований пояснив, що сторона обвинувачення не стверджує, що постріл здійснено саме з «Зоракі», а покладається на факти щодо консультацій Зінченка з переробки зброї.

Донька загиблої, Софія Особа, зазначила, що результати запахової експертизи не залишають сумнівів щодо звинуваченого.

«Експерт сказав, що 99% збігаються… Тут жодних сумнівів щодо того, що це Зінченко, немає. Адвокати намагаються вигадати щось із нічого,» – прокоментувала Софія Особа.

Наступне засідання суду призначено на 8 січня, на якому розглядатимуть продовження строків запобіжного заходу для обвинуваченого.

Нагадаємо, прокурори Львівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування та передали до суду обвинувальний акт щодо 18-річного В’ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. 18-річному В’ячеславу Зінченку загрожує довічне ув'язнення.

До слова, В’ячеслав Зінченко, якого звинувачують у вбивстві мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон, шукав інформацію про наступних потенційних жертв. Серед них – пʼятий президент України, народний депутат Петро Порошенко. Також адвокатка потерпілої сторони у справі вбивства мовознавиці Ірини Фаріон – Наталія Романик – розкрила нові деталі про обвинуваченого у вбивстві Ірини Фаріон – В’ячеслава Зінченка.

Як відомо, ввечері 19 липня 2024 року колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. У неї стріляв невідомий, замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жителі нібито помічали протягом тижня молодого хлопця.