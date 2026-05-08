Командир спецпідрозділу «Омега» назвав головний дефіцит на фронті

Лариса Голуб
Спецпризначень розповів, яких людей не вистачає в армії
фото: ЦСП «Омега»

Герой України Валерій Корецький заявив про гостру потребу у вмотивованих кадрах

Сьогодні українській армії найбільше бракує людей. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив Герой України, командир 5-го окремого загону спеціального призначення «Омега»  Валерій Корецький.

Відповідаючи на питання про те, чого зараз найбільше не вистачає підрозділам на передовій – техніки, часу на підготовку чи особового складу, командир спецпідрозділу був лаконічним. «Зараз армії дуже не вистачає людей. Особливо вмотивованих, як у 2022 році», – наголосив Корецький.

Водночас військовий відзначив значний прогрес, який пройшло українське військо за час повномасштабного вторгнення. За його словами, реформи, які часто залишаються непомітними для цивільних, кардинально змінили внутрішні процеси в армії.

«Можливо суспільству непомітно, але військові бачать, який реальний прогрес пройшло українське військо. Оптимізація процесів, цифровізація і так далі. Я думаю, що ми вже не маємо шансу на повернення в «паперову армію», але після війни дуже б не хотілось, аби це сталось», – пояснив Герой України.

На думку командира, після завершення бойових дій українська армія має стати не лише боєздатною структурою, а й взірцем для нації.

«Хочу, аби по завершенню війни ми мали відпочинок і займались постійно бойовою та фізичною підготовкою, саморозвитком. Ми маємо бути не тільки боєздатною армією, ми маємо бути прикладом для інших поколінь українців», – підсумував Валерій Корецький.

Раніше «Главком»  писав, що минуло два роки відколи уряд та парламент дозволили долучитись до оборони України тим, кому десятиріччями була закрита дорога до війська – засудженим до позбавлення волі кримінальним злочинцям. В'язні українських колоній та тюрем просили випустити їх на волю для опору російській агресії ледь не з перших її днів, однак на такий сміливий експеримент армійське командування погодилось лише стикнувшись із серйозним мобілізаційним дефіцитом.

