Художник Іван Марчук отримав державну нагороду

Народний художник України Іван Марчук
Глава держави нагородив Івана Марчука орденом князя Ярослава Мудрого 

Президент України Володимир Зеленський відзначив державного та культурного діяча, всесвітньо відомого художника-живописця Івана Марчука високою державною нагородою – орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня. Про це йдеться в указі глави держави, інформує «Главком».

Народний художник України Іван Марчук, якому сьогодні, 12 травня, виповнилося 90 років, отримав нагороду за визначний особистий внесок у розвиток українського образотворчого мистецтва, збагачення національної культурної спадщини та багаторічну плідну творчу діяльність.

«За вагомий особистий внесок у розвиток образотворчого мистецтва, багаторічну плідну творчу діяльність, високу професійну майстерність  постановляю: нагородити орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня МАРЧУКА Івана Степановича – художника-живописця, Народного художника України», – йдеться в указі президента.

За що присуджують нагороду

Орден князя Ярослава Мудрого V ступеня – це одна з найвищих та найпочесніших державних нагород України. Його вручають за видатні заслуги перед державою.

Орден заснували у 1995 році. Ним відзначають громадян України та іноземців за визначні особисті заслуги в таких сферах:

  • розвиток української культури, мистецтва та науки;
  • зміцнення міжнародного авторитету України;
  • державне будівництво та правозахисна діяльність;
  • благодійність і гуманітарна сфера.

Що відомо про Івана Марчука

Марчук є творцем унікальної художньої техніки — «пльонтанізму» (від слова «плести»), яка балансує на межі рукотворного та технологічного через надвисоку деталізацію мазка.

  • Іван Марчук – один із найвідоміших сучасних українських митців у світі.
  • У 2007 році він увійшов до престижного британського рейтингу «100 геніїв сучасності», ставши єдиним українцем у цьому списку.
  • За своє життя художник створив близько 5 000 творів, провів понад 150 персональних виставок як в Україні, так і за кордоном.
  • Він є лауреатом Національної премії України імені Тараса Шевченка та кавалером Ордена Свободи.

Іван Марчук народився 12 травня 1936 року. У радянські часи довго не міг офіційно виставляти свої твори та зазнавав утисків і переслідувань КДБ. У 1989-2001 роках мешкав у Австралії, Канаді та США.

Марчук – володар Ордена Свободи, яким у 2016 році його нагородив президент Петро Порошенко «за значний особистий внесок у культурно-освітній розвиток України»; є Народним художником України (почесне звання присвоїв президент Леонід Кучма); лауреатом Національної премії України ім. Тараса Шевченка (1997 рік) за цикл картин «Шевченкіана», «Голос моєї душі».

У 2007-му художник потрапив до рейтингу «100 геніїв сучасності» британської газети The Daily Telegraph. Входить до наукової ради Міжнародної академії сучасного мистецтва в Римі.

Нагадаємо, Народний художник України, лауреат премії ім. Тараса Шевченка Іван Марчук, якому сьогодні виповнилося 90 років, поділився секретами довголіття. В інтерв’ю «Главкому» митець розповів, що цікавився йогою, правильним харчуванням, а також періодично практикував голодування.

