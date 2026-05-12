Художник Іван Марчук отримав державну нагороду

Глава держави нагородив Івана Марчука орденом князя Ярослава Мудрого

Президент України Володимир Зеленський відзначив державного та культурного діяча, всесвітньо відомого художника-живописця Івана Марчука високою державною нагородою – орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня. Про це йдеться в указі глави держави, інформує «Главком».

Народний художник України Іван Марчук, якому сьогодні, 12 травня, виповнилося 90 років, отримав нагороду за визначний особистий внесок у розвиток українського образотворчого мистецтва, збагачення національної культурної спадщини та багаторічну плідну творчу діяльність.

«За вагомий особистий внесок у розвиток образотворчого мистецтва, багаторічну плідну творчу діяльність, високу професійну майстерність постановляю: нагородити орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня МАРЧУКА Івана Степановича – художника-живописця, Народного художника України», – йдеться в указі президента.

За що присуджують нагороду

Орден князя Ярослава Мудрого фото з відкритих джерел

Орден князя Ярослава Мудрого V ступеня – це одна з найвищих та найпочесніших державних нагород України. Його вручають за видатні заслуги перед державою.

Орден заснували у 1995 році. Ним відзначають громадян України та іноземців за визначні особисті заслуги в таких сферах:

розвиток української культури, мистецтва та науки;

зміцнення міжнародного авторитету України;

державне будівництво та правозахисна діяльність;

благодійність і гуманітарна сфера.

Що відомо про Івана Марчука

Художник Іван Марчук фото з відкритих джерел

Марчук є творцем унікальної художньої техніки — «пльонтанізму» (від слова «плести»), яка балансує на межі рукотворного та технологічного через надвисоку деталізацію мазка.

Іван Марчук – один із найвідоміших сучасних українських митців у світі.

У 2007 році він увійшов до престижного британського рейтингу «100 геніїв сучасності», ставши єдиним українцем у цьому списку.

За своє життя художник створив близько 5 000 творів, провів понад 150 персональних виставок як в Україні, так і за кордоном.

Він є лауреатом Національної премії України імені Тараса Шевченка та кавалером Ордена Свободи.

Іван Марчук народився 12 травня 1936 року. У радянські часи довго не міг офіційно виставляти свої твори та зазнавав утисків і переслідувань КДБ. У 1989-2001 роках мешкав у Австралії, Канаді та США. Марчук – володар Ордена Свободи, яким у 2016 році його нагородив президент Петро Порошенко «за значний особистий внесок у культурно-освітній розвиток України»; є Народним художником України (почесне звання присвоїв президент Леонід Кучма); лауреатом Національної премії України ім. Тараса Шевченка (1997 рік) за цикл картин «Шевченкіана», «Голос моєї душі». У 2007-му художник потрапив до рейтингу «100 геніїв сучасності» британської газети The Daily Telegraph. Входить до наукової ради Міжнародної академії сучасного мистецтва в Римі.

Нагадаємо, Народний художник України, лауреат премії ім. Тараса Шевченка Іван Марчук, якому сьогодні виповнилося 90 років, поділився секретами довголіття. В інтерв’ю «Главкому» митець розповів, що цікавився йогою, правильним харчуванням, а також періодично практикував голодування.