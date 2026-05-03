Politico: Ворожість Трампа допомогла Європі та Україні зміцнити зв'язки

Ворожість президента США до союзників прискорює зусилля щодо меншої залежності від Вашингтона

Зосередженість адміністрації Дональда Трампа на конфлікті на Близькому Сході фактично перетворила українське питання на другорядне для Білого дому. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

Протягом останніх місяців ключові радники президента, включаючи Джареда Кушнера, майже повністю переключилися на іранський напрямок, тоді як європейські столиці дедалі гостріше відчувають ізоляцію Вашингтона. Останні кроки Трампа, зокрема критика німецького керівництва, погрози скоротити військову присутність у Європі та прямі переговори з Володимиром Путіним щодо припинення вогню без консультацій із Києвом, підштовхують ЄС до пошуку більшої автономії та формування власного оборонного союзу.

Попри зміну американських пріоритетів, Європа демонструє рішучість у підтримці України. Схвалення позики на €90 млрд та зростаючий інтерес до українських технологій захисту від безпілотників створюють нову модель співпраці, де союзники потребують бойового досвіду Києва не менше, ніж Україна – фінансової допомоги. Водночас у самому українському суспільстві рівень довіри до підтримки США стрімко падає: згідно з опитуваннями КМІС, лише 40% громадян вірять у подальшу допомогу Вашингтона. Володимир Зеленський також коригує стратегію, дедалі частіше орієнтуючись на європейських партнерів та альтернативні переговорні майданчики, зокрема в Туреччині.

Ситуація ускладнюється вичерпанням американських арсеналів через війну з Іраном, що ставить під сумнів майбутні поставки озброєння в межах ініціативи PURL. Поки Трамп розглядає можливість укладення угод із Москвою для звільнення ресурсів під іранську кампанію, європейські лідери припиняють спроби задобрити Білий дім лестощами. Розбіжності щодо майбутнього європейської безпеки стають непримиренними, а Київ змушений адаптуватися до реальності, де головним союзником стає Європа, а не Сполучені Штати.

Як відомо, російський диктатор Володимир Путін використав розмову з Дональдом Трампом 29 квітня для просування власної позиції щодо війни проти України.

За їхніми висновками, Кремль намагався підтвердити незмінність своїх початкових воєнних цілей та представити перемогу Росії як неминучу.

Раніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський доручив своїм представникам зв’язатися з командою Дональда Трампа, щоб уточнити зміст російської пропозиції про «перемир’я» на 9 травня