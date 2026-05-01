Українські бійці уразили рідкісну установку ворога (відео)

Лариса Голуб
Колісна артилерійська установка 2С43 «Мальва»
Бійці 151-ї бригади уразили рідкісну російську установку «Мальва»

Воїни 151-ї окремої механізованої бригади Збройних Сил Украни виявили та завдали точного удару по одній із найновіших артилерійських розробок ворога – колісній самохідній артилерійській установці 2С43 «Мальва». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційні медіаресурси підрозділу.

Повідомляється, що оператори безпілотників вистежили установку та оперативно скоригували вогонь.

«Оператори 151 бригади виявили та вразили ворожу САУ 2С43 «Мальва» – це перша російська колісна самохідна артилерійська установка, створена як спроба наздогнати західні аналоги на кшталт CAESAR чи Archer», – написали військові.

«Дуже рідкісний звір в наших краях. Першу партію було передано у війська РФ лише наприкінці 2023 – на початку 2024 року», – зазначають військові.

  • Pагальна кількість виготовлених одиниць наразі становить від 20 до 40 штук.
  • Ця САУ здатна вести вогонь на відстань до 24 км, що робить її небезпечною для наших тилів. Її знищення значно полегшує роботу українській піхоті на цій ділянці фронту.
  • На сьогоднішній день повідомлялось про знищення/пошкодження всього 3 одиниць.
  • Приблизна вартість – від $3,5 до 5 млн.

«Главком» писав, що у понеділок, 25 квітня, бійці Сил безпілотних систем уразили російські літаки Су-57 і Су-34. Генеральний штаб ЗСУ підтвердив удари. Як зазначається, повітряні судна ворога було уражено на аеродромі Шагол в Челябинській області РФ. Цілі перебували за 1,7 тис. км від українського кордону.

Як повідомлялося, Сили безпілотних систем спільно з Головним управлінням розвідки провели спецоперацію в окупованому Криму. В результаті серії точних ударів ворог втратив стратегічно важливу базу безпілотників, дефіцитний транспортний літак та сучасну радіолокаційну систему.

