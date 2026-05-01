Українські бійці уразили рідкісну установку ворога (відео)

Бійці 151-ї бригади уразили рідкісну російську установку «Мальва»

Воїни 151-ї окремої механізованої бригади Збройних Сил Украни виявили та завдали точного удару по одній із найновіших артилерійських розробок ворога – колісній самохідній артилерійській установці 2С43 «Мальва». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційні медіаресурси підрозділу.

Подробиці операції

Повідомляється, що оператори безпілотників вистежили установку та оперативно скоригували вогонь.

«Оператори 151 бригади виявили та вразили ворожу САУ 2С43 «Мальва» – це перша російська колісна самохідна артилерійська установка, створена як спроба наздогнати західні аналоги на кшталт CAESAR чи Archer», – написали військові.

Більше про установку «Мальва»

«Дуже рідкісний звір в наших краях. Першу партію було передано у війська РФ лише наприкінці 2023 – на початку 2024 року», – зазначають військові.

Pагальна кількість виготовлених одиниць наразі становить від 20 до 40 штук.

Ця САУ здатна вести вогонь на відстань до 24 км, що робить її небезпечною для наших тилів. Її знищення значно полегшує роботу українській піхоті на цій ділянці фронту.

На сьогоднішній день повідомлялось про знищення/пошкодження всього 3 одиниць.

Приблизна вартість – від $3,5 до 5 млн.

«Главком» писав, що у понеділок, 25 квітня, бійці Сил безпілотних систем уразили російські літаки Су-57 і Су-34. Генеральний штаб ЗСУ підтвердив удари. Як зазначається, повітряні судна ворога було уражено на аеродромі Шагол в Челябинській області РФ. Цілі перебували за 1,7 тис. км від українського кордону.

Як повідомлялося, Сили безпілотних систем спільно з Головним управлінням розвідки провели спецоперацію в окупованому Криму. В результаті серії точних ударів ворог втратив стратегічно важливу базу безпілотників, дефіцитний транспортний літак та сучасну радіолокаційну систему.