Уряд затвердив грошові виплати до Дня Незалежності: хто отримає

Разова грошова виплата до Дня Незалежності України здійснюється до 24 серпня 2026 року

Кабмін становив розміри виплат до Дня Незалежності у 2026 році

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову про встановлення розмірів разової грошової виплати до Дня Незалежності України у 2026 році. Щорічну фінансову допомогу отримають ветерани війни, колишні в’язні концтаборів та члени родин загиблих Захисників і Захисниць. Кошти будуть виплачені до 24 серпня 2026 року, інформує «Главком».

Урядовим рішенням затверджено такі фіксовані суми для різних категорій громадян:

1. Особи з інвалідністю внаслідок війни

Також поширюється на колишніх малолітніх в’язнів концтаборів/гетто, які мають інвалідність.

I групи – 3100 грн;

II групи – 2900 грн;

III групи – 2700 грн.

2. Особи з особливими заслугами перед Батьківщиною – 3100 грн.

3. Учасники бойових дій (УБД) – 1000 грн.

Сюди ж віднесено постраждалих учасників Революції Гідності, колишніх неповнолітніх в’язнів концтаборів та дітей, які народилися у місцях примусового тримання.

4. Члени сімей загиблих воїнів – 650 грн.

Поширюється на членів сімей загиблих/померлих ветеранів війни та Захисників і Захисниць України; дружин/чоловіків померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни чи УБД, які не одружилися вдруге.

5. Учасники війни – 450 грн.

Також право на виплату мають колишні в’язні концтаборів, особи, яких насильно вивезли на примусові роботи, діти партизанів та підпільників.

Грошова допомога надається відповідно до Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань».

Всі виплати здійснюються централізовано через органи Пенсійного фонду України та профільні міністерства. Ветеранам, які перебувають на службі або отримують пенсію, кошти нарахують автоматично без потреби додатково звертатися із заявами. Головна умова Кабміну – забезпечити повне фінансування всіх категорій громадян суворо до державного свята 24 серпня.

«Главком» писав, що Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроєкт, який забороняє витрачати кошти від військового збору на будь-які інші цілі, окрім фінансування зарплат військовослужбовців. Доходи від цього податку тепер надходитимуть до спеціального фонду держбюджету.

Як повідомила голова Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа, з 1 січня 2027 року і до кінця третього повоєнного року військовий збір буде зараховуватися не до загального, а до спеціального фонду держбюджету. Це понад 200 млрд грн в рік, які будуть спрямовувати винятково на виплату грошового забезпечення військовослужбовців.

Нагадаємо, що з червня 2026 року піхотинці на передовій отримуватимуть за спецконтрактами від 250 до 400 тис. грн – утричі більше, ніж у 2025-му. Грошове забезпечення військовослужбовців в Україні не є «зарплатою» у цивільному розумінні та не оподатковується військовим збором. Воно складається з базового окладу та додаткових виплат – «бойових».