Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Уряд затвердив грошові виплати до Дня Незалежності: хто отримає

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Уряд затвердив грошові виплати до Дня Незалежності: хто отримає
Разова грошова виплата до Дня Незалежності України здійснюється до 24 серпня 2026 року
фото: glavcom.ua
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Кабмін становив розміри виплат до Дня Незалежності у 2026 році

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову про встановлення розмірів разової грошової виплати до Дня Незалежності України у 2026 році. Щорічну фінансову допомогу отримають ветерани війни, колишні в’язні концтаборів та члени родин загиблих Захисників і Захисниць. Кошти будуть виплачені до 24 серпня 2026 року, інформує «Главком».

Урядовим рішенням затверджено такі фіксовані суми для різних категорій громадян:

1. Особи з інвалідністю внаслідок війни
Також поширюється на колишніх малолітніх в’язнів концтаборів/гетто, які мають інвалідність.

  • I групи – 3100 грн;
  • II групи – 2900 грн;
  • III групи – 2700 грн.

2. Особи з особливими заслугами перед Батьківщиною – 3100 грн.

3. Учасники бойових дій (УБД) – 1000 грн.
Сюди ж віднесено постраждалих учасників Революції Гідності, колишніх неповнолітніх в’язнів концтаборів та дітей, які народилися у місцях примусового тримання.

4. Члени сімей загиблих воїнів – 650 грн.
Поширюється на членів сімей загиблих/померлих ветеранів війни та Захисників і Захисниць України; дружин/чоловіків померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни чи УБД, які не одружилися вдруге.

5. Учасники війни – 450 грн.
Також право на виплату мають колишні в’язні концтаборів, особи, яких насильно вивезли на примусові роботи, діти партизанів та підпільників.

Грошова допомога надається відповідно до Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань».

Всі виплати здійснюються централізовано через органи Пенсійного фонду України та профільні міністерства. Ветеранам, які перебувають на службі або отримують пенсію, кошти нарахують автоматично без потреби додатково звертатися із заявами. Головна умова Кабміну – забезпечити повне фінансування всіх категорій громадян суворо до державного свята 24 серпня.

«Главком» писав, що Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроєкт, який забороняє витрачати кошти від військового збору на будь-які інші цілі, окрім фінансування зарплат військовослужбовців. Доходи від цього податку тепер надходитимуть до спеціального фонду держбюджету.

Як повідомила голова Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа, з 1 січня 2027 року і до кінця третього повоєнного року військовий збір буде зараховуватися не до загального, а до спеціального фонду держбюджету. Це понад 200 млрд грн в рік, які будуть спрямовувати винятково на виплату грошового забезпечення військовослужбовців.

Нагадаємо, що з червня 2026 року піхотинці на передовій отримуватимуть за спецконтрактами від 250 до 400 тис. грн – утричі більше, ніж у 2025-му. Грошове забезпечення військовослужбовців в Україні не є «зарплатою» у цивільному розумінні та не оподатковується військовим збором. Воно складається з базового окладу та додаткових виплат – «бойових».

Читайте також:

Теги: гроші соцвиплати День Незалежності Україна Кабмін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Колишній очільник Державної фіскальної служби Роман Насіров
Апеляція Вищого антикорупційного суду змінила вирок Насірову: подробиці
11 травня, 17:56
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про намір закрити «прогалини НАТО» разом з Україною
Берлін анонсував спільні з Україною розробки далекобійної зброї
11 травня, 11:22
Між двома економіками діє стійка закономірність: російські проблеми стають білоруськими
Білорусь затягує пояс слідом за Росією – розвідка
6 травня, 18:02
Запорізька обласна клінічна лікарня замовила послуги комп'ютерної томографії у приватного підприємства, власниками якого є батьки голови ЗОДА Івана Федорова
Бізнес батьків голови Запорізької ОДА отримав 2,5 млн від обласної лікарні – розслідування
1 травня, 09:55
Жінці надсилали підроблені повістки та влаштовували через відеозв'язок імітацію «обшуків»
Житель Сумщини виманив у народної артистки $128 тис. під виглядом агента СБУ
30 квiтня, 12:35
Реєстр створений для збору заяв про компенсацію збитків, втрат чи шкоди, завданих агресією РФ проти України
Міжнародний реєстр збитків відкриває п'ять нових категорій для бізнесу та держави: що відомо
29 квiтня, 14:54
Україні потрібна постійна платформа у Брюсселі, яка професійно працюватиме не епізодично, а щодня
Європейська оборонна система без України стане повільнішою та дорожчою. І ось чому
28 квiтня, 10:31
Дональд Трамп відповів на заклики принца Гаррі збільшити допомогу Україні
Трамп розкритикував принца Гаррі за втручання у політику США через Україну
24 квiтня, 09:44
Чехія забезпечила ЗСУ боєприпасами, але зіткнулася з нестачею коштів
Чеська ініціатива боєприпасів для України опинилася під загрозою: причина
20 квiтня, 19:34

Особисті фінанси

Уряд затвердив грошові виплати до Дня Незалежності: хто отримає
Уряд затвердив грошові виплати до Дня Незалежності: хто отримає
Курс валют 14 травня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 14 травня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Ціни на пальне 14 травня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 14 травня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Авторинок квітня: які бензинові легковики обирали українці
Авторинок квітня: які бензинові легковики обирали українці
Курс валют 13 травня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 13 травня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Ціни на пальне 13 травня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 13 травня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС

Новини

В Україні дощі, грози: погода на 14 травня
Сьогодні, 05:59
Міністр енергетики США заявив, що Іран близький до створення ядерної зброї
Сьогодні, 01:29
Розпад урядової коаліції у Латвії: у ситуацію втрутився президент країни
Вчора, 21:49
Палата представників США зібрала голоси, щоб винести на голосування допомогу Україні
Вчора, 21:27
В Україні дощитиме: погода на 13 травня
Вчора, 05:59
Обмін полоненими. Лубінець пояснив затримку
12 травня, 20:57

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua