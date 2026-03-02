Депутати пропонують змусити детективів НАБУ платити за незаконні дії з власної кишені

Анна Скороход, Георгій Мазурашу і Михайло Соколов зареєстрували законопроєкт

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який посилює відповідальність працівників Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та зобов’язує їх відшкодовувати шкоду за незаконні процесуальні рішення з власних коштів. Авторами документа стали депутати Анна Скороход, Георгій Мазурашу і Михайло Соколов.

Законопроєктом пропонується внести зміни у статтю 20 закону про НАБУ.

Зокрема, у документі прямо перелічуються порушення, за які працівники НАБУ мають нести відповідальність, серед них: незаконне повідомлення про підозру, незаконне затримання чи тримання під вартою, незаконні обшуки, виїмки, арешт майна, відсторонення від посади, застосування адміністративного арешту чи виправних робіт, конфіскація майна, накладення штрафу, а також незаконне проведення оперативно-розшукових заходів.

У проєкті також акцентується на відшкодуванні завданої шкоди потерпілим особам:

«Матеріальна і моральна шкода та/або збитки, завдані фізичній або юридичній особі рішеннями, дією чи бездіяльністю працівника Національного бюро, відшкодовуються у повному обсязі таким працівником Національного бюро із власних коштів і майна, у порядку, передбаченому чинним законодавством», – йдеться у порівняльній таблиці до законопроєкту.

Також передбачено, що якщо шкоду завдано рішеннями чи діями кількох працівників НАБУ, то вони мають нести солідарну субсидіарну відповідальність та відшкодовують її з власних коштів і майна.

Чинна редакція статті 20 закону містить загальне положення про те, що у разі порушення прав особи НАБУ вживає заходів для їх поновлення, відшкодування шкоди та притягнення винних до відповідальності, однак прямого обов’язку працівників бюро компенсувати шкоду особисто не встановлено.

Як зазначено у пояснювальних матеріалах до законопроєкту, його метою є «конкретизація відповідальності працівників НАБУ та врегулювання питання відшкодування шкоди, завданої їхніми рішеннями, діями чи бездіяльністю».

Нагадаємо, у вересні минулого року, з плином понад двох років слідства, НАБУ закрило справу проти провідного українського виробника тепловізійних прицілів – Archer. У компанії тоді звинуватили НАБУ у замовному тиску та заявили, що зазнали значних збитків внаслідок незаконного переслідування збоку Бюро.