Лідер законодавчого спаму Мазурашу зареєстрував нову ініціативу – День Біблії в Україні

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Мазурашу вже не вперше реєструє резонансні законодавчі ініціативи, пов’язані з релігійною тематикою
фото: Суспільне

У 2025 році Мазурашу став лідером серед нардепів за законодавчим спамом

Народний депутат Георгій Мазурашу зареєстрував новий законопроєкт №15045 від 24 лютого 2026 року. Він передбачає запровадження в Україні нового свята – Дня Біблії без надання вихідного дня. Про це йдеться на сайті Верховної ради, пише «Главком».

Документ передбачає доповнення переліку святкових і пам’ятних дат новим днем – Днем Біблії, однак без встановлення додаткового вихідного.

Мазурашу вже не вперше реєструє резонансні законодавчі ініціативи, пов’язані з релігійною тематикою.

Зокрема, у жовтні 2025 року він ініціював зміни до закону «Про Національний банк України», якими пропонував розміщувати на українських банкнотах напис «Ми віримо в Бога».

Також у жовтні 2025 року депутат зареєстрував законопроєкт №14121 про запровадження в Україні Дня подяки без додаткового вихідного. Подібну ініціативу він подавав і раніше, у серпні 2023 року, однак її так і не було розглянуто парламентом.

Крім того, у 2023 році в Раді реєструвалися й інші ініціативи щодо встановлення Дня подяки Богові, зокрема законопроєкт №10152 авторства депутата Віктора М’яликa.

За даними руху «Чесно», у 2025 році Мазурашу став лідером серед нардепів за законодавчим спамом. За п’ять років каденції Верховної Ради він став автором або співавтором загалом 887 ініціатив, які при цьому мали низький рівень прохідності – лише 19% з них були проголосовані.

