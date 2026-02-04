Шлюб із 14 років, безпліддя як підстава для розлучення: деталі законопроєкту

Право на шлюб з 14 років передбачає певні умови

В Україні розглядають можливість законних шлюбів з 14 років. Про це йдеться у новому законопроєкті Верховної Ради Цивільного кодексу України (Кодексу права приватного), передає «Главком».

У новому законопроєкті Ради йдеться про те, влада розглядає можливість надання права на шлюб особі 14 років, у разі вагітності або народження нею дитини. Така примітка зазначена, як стаття 1478.

Ініціатрами цього проєкту виступають голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, заступник голови Верховної Ради Олена Кондратюк та депутати Олександр Корнієнко, Микола Стефанчук, Іван Калаур.

Рада розглядає можливість законних шлюбів з 14 років у новому законопроєкті ВР Цивільного кодексу України

За чинним законом, шлюбний вік для чоловіків та жінок в Україні встановлюється з 18 років за статтею 22 Сімейного кодексу України. Тобто право на шлюб мають особи, які досягли повноліття.

Також існує виняток, за статтею 23 Сімейного кодексу України. У ньому йдеться про те, що шлюб може взяти особа 16 років за рішенням суду. «їй може бути надано право на шлюб, якщо буде встановлено, що це відповідає її інтересам», – йдеться у документі.

Рада пропонує дозволити законні шлюби в Україні з 14 років

Проте згадка про право на шлюб для 14 річних з’явилася вперше. Крім цього, у законопроєкті Верховної Ради №14394 є ще низка цікавих нововведень.

Що ще пропонує парламент у новому проєкті Цивільного кодексу України

У проєкті зазначається, що особа, яка відмовилася від укладення шлюбу після заручин, зобовʼязана відшкодувати другій стороні кошти, які були витрачені на підготовку до весілля та компенсувати моральну шкоду. Однак це відшкодування скасовується за певних умов, а саме якщо відмову від укладення шлюбу було зумовлено протиправною або аморальною поведінкою одного із заручених. Також приймаються такі причини, як (тяжка хвороба, наявність дитини, судимості, зміна статі, перебування у фактичному сімейному союзі, попередній шлюб.

Чоловік та жінка, які перебувають у шлюбі можуть вимагати змінити прізвище на дошлюбне. Якщо хтось з подружжя здійснював домашнє насильство, а також за умови кримінального правопорушення, аморального вчинку, зради тощо.

Підставою для розірвання шлюбу за позовом одного з подружжя може бути небажання чоловіка мати дитину або нездатність його до зачаття дитини. Або ж нездатність жінки народити дитину може стати причиною для розлучення.

Також одним з нововведень є те, що заручини не створюють обовʼязку вступу в шлюб.

Недійсним шлюбом вважається той що був, зареєстрований з особою, яка змінила стать

