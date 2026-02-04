Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Шлюб із 14 років, безпліддя як підстава для розлучення: деталі законопроєкту

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Шлюб із 14 років, безпліддя як підстава для розлучення: деталі законопроєкту
В Україні дозволено брати шлюб 16-річним особам
фото з відкритих джерел

Право на шлюб з 14 років передбачає певні умови

В Україні розглядають можливість законних шлюбів з 14 років. Про це йдеться у новому законопроєкті Верховної Ради Цивільного кодексу України (Кодексу права приватного), передає «Главком».

У новому законопроєкті Ради йдеться про те, влада розглядає можливість надання права на шлюб особі 14 років, у разі вагітності або народження нею дитини. Така примітка зазначена, як стаття 1478.

Ініціатрами цього проєкту виступають голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, заступник голови Верховної Ради Олена Кондратюк та депутати Олександр Корнієнко, Микола Стефанчук, Іван Калаур.

Рада розглядає можливість законних шлюбів з 14 років у новому законопроєкті ВР Цивільного кодексу України
Рада розглядає можливість законних шлюбів з 14 років у новому законопроєкті ВР Цивільного кодексу України
фото: скриншот itd.rada.gov.ua

За чинним законом, шлюбний вік для чоловіків та жінок в Україні встановлюється з 18 років за статтею 22 Сімейного кодексу України. Тобто право на шлюб мають особи, які досягли повноліття.

Також існує виняток, за статтею 23 Сімейного кодексу України. У ньому йдеться про те, що шлюб може взяти особа 16 років за рішенням суду. «їй може бути надано право на шлюб, якщо буде встановлено, що це відповідає її інтересам», – йдеться у документі.

Рада пропонує дозволити законні шлюби в Україні з 14 років
Рада пропонує дозволити законні шлюби в Україні з 14 років
фото: скриншот із документів законопроєкту 14394 Проект Цивільного кодексу України

Проте згадка про право на шлюб для 14 річних з’явилася вперше. Крім цього, у законопроєкті Верховної Ради №14394 є ще низка цікавих нововведень.

Що ще пропонує парламент у новому проєкті Цивільного кодексу України

  • У проєкті зазначається, що особа, яка відмовилася від укладення шлюбу після заручин, зобовʼязана відшкодувати другій стороні кошти, які були витрачені на підготовку до весілля та компенсувати моральну шкоду. Однак це відшкодування скасовується за певних умов, а саме якщо відмову від укладення шлюбу було зумовлено протиправною або аморальною поведінкою одного із заручених. Також приймаються такі причини, як (тяжка хвороба, наявність дитини, судимості, зміна статі, перебування у фактичному сімейному союзі, попередній шлюб.
  • Чоловік та жінка, які перебувають у шлюбі можуть вимагати змінити прізвище на дошлюбне. Якщо хтось з подружжя здійснював домашнє насильство, а також за умови кримінального правопорушення, аморального вчинку, зради тощо.
  • Підставою для розірвання шлюбу за позовом одного з подружжя може бути небажання чоловіка мати дитину або нездатність його до зачаття дитини. Або ж нездатність жінки народити дитину може стати причиною для розлучення.
  • Також одним з нововведень є те, що заручини не створюють обовʼязку вступу в шлюб.
  • Недійсним шлюбом вважається той що був, зареєстрований з особою, яка змінила стать

Раніше «Главком» розповідав, що подружжя має право змінити прізвище після реєстрації шлюбу, навіть через роки спільного життя. Збереження подружжям своїх прізвищ під час реєстрації шлюбу не позбавляє їх права змінити рішення згодом. Законодавство України дозволяє змінювати прізвище під час подружнього життя.

Читайте також:

Теги: Верховна Рада діти шлюб законопроєкт одруження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Органи опіки подали два позови про позбавлення батьківських прав матері та бабусі, яка має меншу доньку
В Одесі жінка, яка побила свого тримісячного онука, постане перед судом (фото)
5 сiчня, 21:52
Сенатор Грем заявив, що Трамп підтримав законопроєкт про нові санкції проти Росії
Сенатор Грем заявив, що Трамп підтримав законопроєкт про нові санкції проти Росії
8 сiчня, 02:44
Глава держави пропонує депутатам продовжити мобілізацію і воєнний стан ще на 90 днів
Зеленський вніс до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації
12 сiчня, 10:32
У Сибіру сталася масова загибель немовлят
У Сибіру сталася масова загибель немовлят
14 сiчня, 03:26
У Маріуполі атаковано ТЕЦ
Атака на Україну, блекаут в окупованому Маріуполі: головне за ніч
13 сiчня, 05:59
Юрій Кісєль – один із п'яти нардепів, які отримав підозру за неправомірну вигоду за голосування у Раді
Справа про «конверти» у Раді. Нардеп Кісєль задекларував внесення застави
8 сiчня, 19:52
Трамп урочисто відкрив новий дорожни знак
Трамп урочисто відкрив дорогу, перейменовану на його честь
17 сiчня, 22:06
Родина втратила своє житло під час окупації Київщини
У родини, що постраждала від окупації, вилучено чотирьох дітей через «соціальну бідність»
19 сiчня, 10:00
Аліна Грушина-Акобія стала мамою
Зірка українського спорту народила доньку
26 сiчня, 12:30

Суспільство

Мер найбільшого прифронтового міста закликав владу переглянути підходи до ВПО
Мер найбільшого прифронтового міста закликав владу переглянути підходи до ВПО
Шлюб із 14 років, безпліддя як підстава для розлучення: деталі законопроєкту
Шлюб із 14 років, безпліддя як підстава для розлучення: деталі законопроєкту
Парамедикиня розповіла, чому обрала передову замість роботи в Нью-Йорку
Парамедикиня розповіла, чому обрала передову замість роботи в Нью-Йорку
Виплати від ООН. Як та коли українці можуть отримати грошову допомогу
Виплати від ООН. Як та коли українці можуть отримати грошову допомогу
Небезпечні метеорологічні явища накрили низку регіонів: перелік областей
Небезпечні метеорологічні явища накрили низку регіонів: перелік областей
Білоруський доброволець поліг, захищаючи Україну. Згадаймо Олексія Лазарєва
Білоруський доброволець поліг, захищаючи Україну. Згадаймо Олексія Лазарєва

Новини

Розвідка фіксує масовий перехід росіян на тіньовий алкоголь
Сьогодні, 13:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 4 лютого
Сьогодні, 05:59
Невідомий дрон упав на військову частину в Польщі біля складу зброї
2 лютого, 19:30
Шмигаль запропонував підсилити Хмельницьку АЕС від Польщі
2 лютого, 14:21
Прогноз погоди на тиждень 2 лютого – 8 лютого 2026 року
1 лютого, 20:01
ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
30 сiчня, 11:19

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua