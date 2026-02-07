Веніславський прокоментував чутки про вибори у травні

Імовірність проведення виборів вже у травні 2026 року оцінюється як «вкрай низька», адже для цього відсутня необхідна законодавча база

Поки на міжнародних майданчиках обговорюють конкретні дати електоральних процесів, українські законодавці охолоджують запал: провести вибори навесні технічно неможливе, а підписання миру залежить від вичерпання ресурсів ворога. Ймовірність проведення виборів вже у травні 2026 року оцінюється як «вкрай низька», адже для цього відсутня необхідна законодавча база. Як інформує «Главком», про реальний стан підготовки до політичного процесу та перспективи переговорів розповів член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп Федір Веніславський в ефірі Radio NV.

Веніславський пояснив, що робоча група досі не фіналізувала відповідний законопроєкт, а дискусії щодо безпекових алгоритмів тривають. За його словами, у лютому документ точно не потрапить до сесійної зали, а в найкращому випадку його розгляд та ухвалення відбудуться лише у березні.

Навіть якщо закон набуде чинності наприкінці березня або на початку квітня, організувати волевиявлення за два місяці неможливо з огляду на безпекові чинники. Тому сценарій із травневими виборами депутат називає «надмірно оптимістичним, але малореалістичним», наголошуючи на складності процедур.

Щодо ймовірності укладання мирної угоди в березні, Веніславський зазначив, що для цього необхідна згода обох сторін, проте Росія поки не відмовляється від своїх максималістських цілей. Водночас він нагадав про дані керівника ОПУ Кирила Буданова, який прогнозує відкриття «максимальних можливостей» для дипломатії саме у березні-квітні.

Логіка цього прогнозу полягає в тому, що навесні головні «козирі» Кремля – терористичні атаки на українську енергетику – будуть вичерпані разом із завершенням опалювального сезону. Коли зникне фактор холоду та тиску на цивільне населення через блекаути, Україна зможе почуватися вільніше за столом переговорів.

Нагадаємо, 5 лютого завершилися дводенні перемовини в Абу-Дабі. 4 лютого українська сторона провела переговори з представниками Сполучених Штатів та Російської Федерації. Після тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі переговорний процес продовжився у форматі роботи в групах.

Глава української делегації, секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що обговорення мали «конструктивний характер» і були зосереджені на створенні умов для досягнення тривалого миру.

«Протягом двох днів делегації провели широкі обговорення решти невирішених питань, зокрема методів упровадження перемирʼя та моніторингу припинення воєнних дій. Делегації домовилися поінформувати свої відповідні столиці та продовжити тристоронні переговори впродовж найближчих тижнів», – розповів він.

Тим часом Росія непублічно заявила, що вважає частиною мирної угоди визнання Донбасу російським усіма країнами. Водночас Володимир Зеленський заявляв, що Україна за жодних обставин не віддасть Росії Донбас за мирною угодою, тому потрібно шукати компроміс.

До слова, президент України Володимир Зеленський повідомив, що найближчим часом відбудеться нова зустріч у межах переговорного процесу.