Головна Країна Політика
search button user button menu button

Веніславський прокоментував чутки про вибори у травні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Веніславський прокоментував чутки про вибори у травні
Сценарій із травневими виборами депутат називає «надмірно оптимістичним, але малореалістичним»
фото з відкритих джерел

Імовірність проведення виборів вже у травні 2026 року оцінюється як «вкрай низька», адже для цього відсутня необхідна законодавча база

Поки на міжнародних майданчиках обговорюють конкретні дати електоральних процесів, українські законодавці охолоджують запал: провести вибори навесні технічно неможливе, а підписання миру залежить від вичерпання ресурсів ворога. Ймовірність проведення виборів вже у травні 2026 року оцінюється як «вкрай низька», адже для цього відсутня необхідна законодавча база. Як інформує «Главком», про реальний стан підготовки до політичного процесу та перспективи переговорів розповів член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп Федір Веніславський в ефірі Radio NV.

Веніславський пояснив, що робоча група досі не фіналізувала відповідний законопроєкт, а дискусії щодо безпекових алгоритмів тривають. За його словами, у лютому документ точно не потрапить до сесійної зали, а в найкращому випадку його розгляд та ухвалення відбудуться лише у березні.

Навіть якщо закон набуде чинності наприкінці березня або на початку квітня, організувати волевиявлення за два місяці неможливо з огляду на безпекові чинники. Тому сценарій із травневими виборами депутат називає «надмірно оптимістичним, але малореалістичним», наголошуючи на складності процедур.

Щодо ймовірності укладання мирної угоди в березні, Веніславський зазначив, що для цього необхідна згода обох сторін, проте Росія поки не відмовляється від своїх максималістських цілей. Водночас він нагадав про дані керівника ОПУ Кирила Буданова, який прогнозує відкриття «максимальних можливостей» для дипломатії саме у березні-квітні.

Логіка цього прогнозу полягає в тому, що навесні головні «козирі» Кремля – терористичні атаки на українську енергетику – будуть вичерпані разом із завершенням опалювального сезону. Коли зникне фактор холоду та тиску на цивільне населення через блекаути, Україна зможе почуватися вільніше за столом переговорів.

Нагадаємо, 5 лютого завершилися дводенні перемовини в Абу-Дабі. 4 лютого українська сторона провела переговори з представниками Сполучених Штатів та Російської Федерації. Після тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі переговорний процес продовжився у форматі роботи в групах.

Глава української делегації, секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що обговорення мали «конструктивний характер» і були зосереджені на створенні умов для досягнення тривалого миру.

«Протягом двох днів делегації провели широкі обговорення решти невирішених питань, зокрема методів упровадження перемирʼя та моніторингу припинення воєнних дій. Делегації домовилися поінформувати свої відповідні столиці та продовжити тристоронні переговори впродовж найближчих тижнів», – розповів він.

Тим часом Росія непублічно заявила, що вважає частиною мирної угоди визнання Донбасу російським усіма країнами. Водночас Володимир Зеленський заявляв, що Україна за жодних обставин не віддасть Росії Донбас за мирною угодою, тому потрібно шукати компроміс.

До слова, президент України Володимир Зеленський повідомив, що найближчим часом відбудеться нова зустріч у межах переговорного процесу.

Читайте також:

Теги: вибори депутат Володимир Зеленський Україна Федір Веніславський переговори законопроєкт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки нічної атаки на Київщину, 7 лютого 2026 року
Шмигаль назвав цілі масованої нічної атаки на Україну
Сьогодні, 08:59
Завершення переговорів в Абу-Дабі, обмін полонених, візит Туска. Головне за 5 лютого 2026
Завершення переговорів в Абу-Дабі, обмін полонених, візит Туска. Головне за 5 лютого 2026
5 лютого, 21:25
Зрив переговорів? РФ висунула новий ультиматум щодо Донбасу
Зрив переговорів? РФ висунула новий ультиматум щодо Донбасу
5 лютого, 11:15
Левова частка нового пакета призначена безпосередньо для України
Єврокомісія оголосила про виділення €153 млн для України та Молдови
29 сiчня, 14:39
Україна, як наголосив Рубіо, категорично відкидає ідею територіальних поступок
Рубіо назвав головну перешкоду до мирної угоди між Україною та Росією
29 сiчня, 02:22
У разі безвихідної ситуації Путін може застосувати хімічну зброю масового ураження
Що зробить Кремль, якщо війна в Україні зайде в глухий кут: версія The Times
25 сiчня, 15:28
Давос стане майданчиком для зустрічі Трампа і Зеленського
Axios: Трамп планує зустріч із Зеленським у Давосі
20 сiчня, 16:24
Зеленський провів зустріч із Притулою
Зеленський та Притула домовилися про співпрацю
14 сiчня, 18:09
Президент Аргентини заявив про бажання відвідати Україну
Президент Аргентини заявив про бажання відвідати Україну
11 сiчня, 23:08

Політика

Веніславський прокоментував чутки про вибори у травні
Веніславський прокоментував чутки про вибори у травні
Орбан назвав Україну ворогом Угорщини
Орбан назвав Україну ворогом Угорщини
Зеленський відповів на питання, чи довіряє він гарантіям безпеки США
Зеленський відповів на питання, чи довіряє він гарантіям безпеки США
Переговори в Абу-Дабі. Президент України пояснив, як змінилася поведінка посланців Путіна
Переговори в Абу-Дабі. Президент України пояснив, як змінилася поведінка посланців Путіна
Росіяни підсовують американцям «визнання Криму». Україна попередила партнерів
Росіяни підсовують американцям «визнання Криму». Україна попередила партнерів
Що робити з Донбасом? Зеленський пояснив, що заважає ідеї вільної економічної зони
Що робити з Донбасом? Зеленський пояснив, що заважає ідеї вільної економічної зони

Новини

В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
Сьогодні, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
Вчора, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
Вчора, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
Вчора, 05:59
«Краще пізно, ніж ніколи». Сікорський подякував Маску за відключення росіян від Starlink
5 лютого, 18:32
Глава ОБСЄ після візиту до Києва прибув до Москви
5 лютого, 17:56

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua