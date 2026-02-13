Головна Світ Політика
Польща звільнила від покарання поляків, які воюють на боці Україні: деталі

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Польща звільнила від покарання поляків, які воюють на боці Україні: деталі
Польща ухвалила амністію для засуджених поляків, які добровільно служать в ЗСУ
Польський уряд прийняв закон для польських добровольців, що долучилися до війни в Україні

Уряд Польщі ухвалив закон, який звільняє від покарання польських громадян, що добровільно пішли захищати Україну. Про це йдеться у картці законопроєкту на сайті Сейму Польщі, пише «Главком». 

За новими законом, поляки, які долучилися до війни в Україні, були позбавленні відповідальності. Річ у тім, що за польським законодавством, участь у бойових діях на боці іноземної держави без дозволу Міністерства оборони Польщі має відповідальність. Це карається позбавленням волі строком від трьох місяців до п’яти років.

Тож поляків звільнили від цього закону та надали амністію. «Завдяки цьому закону добровольцям з Польщі, які поїхали воювати на боці України, «прощають і відпускають у небуття злочини і правопорушення», що полягають у службі в іноземній армії і зарахуванні до Збройних сил України польських громадян або іноземців, які перебувають на території РП», – йдеться у виданні Polskie Radio.

Крім звільнення від відповідальності, також враховано випадки з вже засудженими поляками за участь у бойових діях на боці іншої країни. Для них передбачено амністію. Автори законопроєкту не підозрювали, що вже були випадки із засудженням за цією статею. Зазначається, що амністія чинна з 2014 року початку бойових дій на сході України.

Напередодні Польща створила резерв підвищеної готовності для швидкої мобілізації. Зокрема, Міноборони Польщі представило план формування військового резерву високої готовності, який складатиметься з підготовлених резервістів, здатних оперативно приєднатися до війська у разі потреби. Йдеться про створення резерву високої готовності, до якого входитимуть військовозобов’язані, що регулярно проходитимуть навчання.

Також повідомлялося, що Польща планує збільшити свій військовий бюджет до рекордного рівня. За словами міністра оборони Владислава Косіняка-Камиша, оборонний бюджет на 2026 рік стане найбільшим в історії країни, подвоївши показники 2022 року. Військовий бюджет на 2025 рік вже становить 186 млрд злотих, що дорівнює приблизно $45 млрд. Ця сума становить 4,7% ВВП країни.

Теги: закон амністія законопроєкт Польща ЗСУ

