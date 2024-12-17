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Уряд збільшив видатки на «Національний кешбек» за рахунок інших державних програм

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Уряд збільшив видатки на «Національний кешбек» за рахунок інших державних програм
Ще наприкінці жовтня українці отримали свій перший кешбек від держави
фото з відкритих джерел

Уряд зменшив видатки розвитку за програмою компенсації витрат за гуманітарне розмінування земель 

Кабмін перерозподілив видатки держбюджету, зменшивши обсяги фінансування деяких програм Мінекономіки та збільшивши видатки на програму «Національний кешбек». Про це повідомив представник Кабміну в Раді Тарас Мельничук.

Так, уряд зменшив видатки розвитку за програмою створення індустріальних парків на 312,1 млн грн та за програмою компенсації витрат за гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення на 81,7 млн грн.

Натомість Кабмін ухвалив рішення про «збільшення обсягу видатків споживання за програмою «Підтримка внутрішнього попиту на вітчизняні товари та послуги» за загальним фондом у сумі 81 млн 669,74 тис. грн та за спеціальним фондом у сумі 312 млн 109,59 тис. гривень».

Нагадаємо, наприкінці жовтня українці отримали свій перший кешбек від держави. Частина громадян його вже витратила. Найчастіше українці переказували ці гроші на мобільний рахунок. Про це повідомляє Міністерство економіки.

Як зазначає пресслужба відомства, кешбек витратила п'ята частина українців, які його отримали наприкінці жовтня.

«Приблизно половина користувачів поповнили мобільний, 35% оплатили комунальні, решта розрахувались за інтернет, транспорт і послуги харчування. Здійснили оплати карткою Національний кешбек приблизно 120 тис. українців. Ще понад 500 тис. поки тримають кошти на рахунках», – сказано в повідомленні.

Так, за жовтень 2024 року українці накопичили втричі більше «Національного кешбеку», ніж місяцем раніше. Загальна сума кешбеку, нарахованого громадянам у жовтні, становить 125 млн грн.

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Теги: Кабмін гроші Мінекономіки інтернет українці розмінування фінансування транспорт послуги харчування

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