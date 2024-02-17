Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Десантник розповів, які навички найпотрібніші на війні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Десантник розповів, які навички найпотрібніші на війні
Щоб винести пораненого побратима з поля бою, необхідна фізична сила
фото з відкритих джерел

Штурмовик 95-ї ОДШБр Євген Коптяєв закликає вчитися добре стріляти

На війні потрібні гарна фізична підготовка, знання з тактичної медицини та вміння влучно стріляти. Про це в інтерв’ю кореспондентці ТСН Юлії Кірієнко розповів штурмовик 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади Євген Коптяєв з позивним «Ківі».

«Фізо (фізична підготовка – ред.), у нас було дуже часто фізо і, як не крути, фізпідготовка дуже стала у пригоді, бо одна справа, коли ти там тренуєшся, а інша – коли ти під обстрілами витягуєш побратима. На тобі амуніція, плюс на ньому амуніція, плюс він немаленький, і ти його маєш витягувати... Якщо тобі спочатку важко в берцях ходити, потім важко у бронежилеті, а потім просто так ось оглядаєшся назад: а зараз ти йдеш, на тобі повна амуніція, ти ще і трофейний «пекач» (кулемет, – ред.) на плечі несеш, і задоволений», – розповів штурмовик.

Євген Коптяєв
Євген Коптяєв
фото: скріншот із відео

За словами «Ківі», більше уваги треба приділяти і тактичній медицині, бо вона теж дуже рятує.

Крім того, за словами штурмовика, треба вчитися добре стріляти.

«Стрільба, звісно. Як нас навчали інструктори: ти стріляєш і в тебе стріляють, хто влучніший – той того і вбиває, все. Якщо ти влучно стріляєш, то в тебе набагато більше шансів убити людину, ніж поки вона тебе уб'є», – підсумував Євген Коптяєв.

Нагадаємо, відомий український співак скасував концерти і мобілізувався до лав ЗСУ.

Також Дзідзьо розповів, що думає про чоловіків, які виїхали з України.

«Я цього не підтримую. У мене виїзд через те, що мене запрошують, я їду для того, щоб привезти гроші країні. Тому, по двоє, троє в номері», – сказав співак. 

Дзідзьо зазначає, що інколи вкладає свої гроші в забезпечення цих поїздок, адже хоче показати, що сам на цьому нічого не заробляє натомість збирає кошти на ЗСУ.

Читайте також: «У темряві він запалив вогонь надії»: турецький співак написав пісню про Залужного

 

Теги: співак гроші стрільба

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Казахстан має коротке часове вікно, щоби підготуватися до агресії з боку Кремля
Попереду ще одна війна. Кому слід готуватися?
13 лютого, 13:28
Генерал-полковник зазначив, що «ця війна значно підвищує значення технологічного прогресу у ЗС і у самому процесі збройної боротьби
Сирський пояснив, завдяки чому війна переходить у нову стадію
13 лютого, 16:55
57-річний Олександр Марченко у день загибелі разом з іншими трьома бійцями прикривав відступ товаришів
Революція гідності, АТО, Верховна Рада та велика війна. Згадаймо депутата Олександра Марченка
Вчора, 09:00

Суспільство

Десантник розповів, які навички найпотрібніші на війні
Десантник розповів, які навички найпотрібніші на війні
Присвятив розбудові енергетичного сектору України понад 20 років. Згадаймо Олексія Хабатюка
Присвятив розбудові енергетичного сектору України понад 20 років. Згадаймо Олексія Хабатюка
Приватбанк призупинив операції з картами: причина
Приватбанк призупинив операції з картами: причина
Понад 4 тис. оборонців Маріуполя отримали підтримку від проєкту Ахметова «Серце Азовсталі» у 2023 році
Понад 4 тис. оборонців Маріуполя отримали підтримку від проєкту Ахметова «Серце Азовсталі» у 2023 році
«Сюрприз» від Євросоюзу. Заборону Московської церкви можуть скасувати?
«Сюрприз» від Євросоюзу. Заборону Московської церкви можуть скасувати?
День єднання: історія молодого свята, привітання та листівки
День єднання: історія молодого свята, привітання та листівки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
83K
«Досить боятися!»: у різних містах Росії почались мітинги
78K
МЗС відреагувало на антиукраїнські акції в Польщі
47K
Московська церква вирушає в тур Україною
19K
Естонська розвідка повідомила, скільки окупантів перебуває біля Авдіївки
6613
Дружина Навального після смерті чоловіка звернулася до світу
6374
Суд зобов'язав Трампа сплатити понад $350 млн у справі про шахрайство

Новини

«Правки Лозового». Члени Української ради бізнесу звернулися до влади
Сьогодні, 12:30
Хмарно, місцями опади: прогноз погоди на 17 лютого
Сьогодні, 06:21
Всесвітній день людського духу. Які свята відзначаємо 17 лютого
Сьогодні, 00:01
Туман, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 16 лютого
Вчора, 05:51
День військового журналіста в Україні. Які свята відзначаємо 16 лютого
Вчора, 00:00
Окупанти посилили обстріли енергооб’єктів Дніпропетровщини – «Укренерго»
15 лютого, 17:26

Прес-релізи

Bloomberg Philanthropies оголосили про підтримку Києва у сфері цифровізації
Bloomberg Philanthropies оголосили про підтримку Києва у сфері цифровізації
16 лютого, 17:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua