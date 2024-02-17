Десантник розповів, які навички найпотрібніші на війні

Штурмовик 95-ї ОДШБр Євген Коптяєв закликає вчитися добре стріляти

На війні потрібні гарна фізична підготовка, знання з тактичної медицини та вміння влучно стріляти. Про це в інтерв’ю кореспондентці ТСН Юлії Кірієнко розповів штурмовик 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади Євген Коптяєв з позивним «Ківі».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Фізо (фізична підготовка – ред.), у нас було дуже часто фізо і, як не крути, фізпідготовка дуже стала у пригоді, бо одна справа, коли ти там тренуєшся, а інша – коли ти під обстрілами витягуєш побратима. На тобі амуніція, плюс на ньому амуніція, плюс він немаленький, і ти його маєш витягувати... Якщо тобі спочатку важко в берцях ходити, потім важко у бронежилеті, а потім просто так ось оглядаєшся назад: а зараз ти йдеш, на тобі повна амуніція, ти ще і трофейний «пекач» (кулемет, – ред.) на плечі несеш, і задоволений», – розповів штурмовик.

Євген Коптяєв фото: скріншот із відео

За словами «Ківі», більше уваги треба приділяти і тактичній медицині, бо вона теж дуже рятує.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Крім того, за словами штурмовика, треба вчитися добре стріляти.

«Стрільба, звісно. Як нас навчали інструктори: ти стріляєш і в тебе стріляють, хто влучніший – той того і вбиває, все. Якщо ти влучно стріляєш, то в тебе набагато більше шансів убити людину, ніж поки вона тебе уб'є», – підсумував Євген Коптяєв.

Нагадаємо, відомий український співак скасував концерти і мобілізувався до лав ЗСУ.

Також Дзідзьо розповів, що думає про чоловіків, які виїхали з України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Я цього не підтримую. У мене виїзд через те, що мене запрошують, я їду для того, щоб привезти гроші країні. Тому, по двоє, троє в номері», – сказав співак.

Дзідзьо зазначає, що інколи вкладає свої гроші в забезпечення цих поїздок, адже хоче показати, що сам на цьому нічого не заробляє натомість збирає кошти на ЗСУ.





