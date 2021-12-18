Керівник «Левада-Центру»: У росіян зростає позитивне ставлення до НАТО й України

«За останні два роки кількість людей, які бояться, виросла вдвічі»

Страх росіян перед війною з Україною та Заходом дуже високий і продовжує зростати. Мобілізуючий ефект антиукраїнської пропаганди слабшає, в інтерв’ю «Главкому» розповів науковий керівник російської недержавної дослідницької організації «Левада-Центр» Лев Гудков.

За даними експерта, наразі війни з Україною бояться більш ніж 40% росіян, і це є помітним фактором незадоволення путінською зовнішньою політикою. «При цьому повинен сказати, що мобілізуючий ефект антиукраїнської пропаганди слабшає. Пояснити це можна тим, що люди втомилися від конфронтації, не бачать у ній сенсу. На фоні погіршення матеріального становища, деградації медицини, пандемії, всі ці зовнішньополітичні ігри зовсім авантюристичні, шантажні, викликають доволі широке незадоволення та роздратування у людей», – вважає Гудков.

Експерт вважає, що попри пропаганду зростає певне позитивне ставлення росіян до країн Заходу, НАТО і до України. «І до самих українців ставлення відновилося майже до рівня 2010-х років. А от щодо української влади, Зеленського зберігається високий рівень негативного ставлення. Ось тут пропаганда «допомогла», – вважає експерт.

Гудков додав, що під час опитування, проведеного на початку грудня щодо України, 45% опитаних росіян сказали, що ставляться до неї добре і дуже добре, а 43% – погано. І хоча баланс нестійкий, помітна певна тенденція у позитивний бік.

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