До світового ТОП-1000 увійшли шість українських вишів



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Цього року в рейтинг увійшов Львівський політехнічний національний університет, що розділив з Сумським державним університетом 751-800 позиції

До рейтингу потрапили, зокрема, Харківський університет ім. Каразіна, Київський національний університет ім. Шевченка та Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут ім. Сікорського»

Шість українських університетів потрапили до рейтингу ТОП-1000 найкращих університетів світу за версією The QS World University Rankings.

Рейтинг опублікований на сайті QS TopUniversities.

Зокрема, на 481 позиції рейтингу знаходиться Харківський університет ім. Каразіна (в минулому році - на 401-410 позиції).

Позицію 531-540 посідає Київський національний університет ім. Шевченка (у 2018 році - 411-420 позиція).

Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут ім. Сікорського» посів 601-650 позицію (в 2018 році - 501-550 позиція).

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» - 701-750 позиція (у 2018 році також 701-750 позиція).

Цього року в рейтинг увійшов Львівський політехнічний національний університет, що розділив з Сумським державним університетом 751-800 позиції. В минулому році Сумський держуніверситет посів 801-1000 позицію.

В цьогорічний рейтинг не потрапив Донецький національний університет ім. Василя Стуса, що в 2018 році посідав 801-1000 позиції.

У першу десятку університетів увійшли Массачусетський технологічний університет (США), Стенфордський університет (США), Гарвардський університет (США), Каліфорнійський технологічний університет (США), Оксфордський університет (Велика Британія), Кембриджський університет (Велика Британія), Швейцарський федеральний технологічний інститут, Імперський коледж Лондона, Чиказький університет, UCL (Велика Британія).

Рейтинг найкращих університетів світу (QS World University Rankings) - глобальне дослідження за методикою британської консалтингової компанії Quacquarelli Symonds (QS).

Рейтинг оцінює університети за наступними показниками: репутація в академічному середовищі, цитованість наукових публікацій представників університету, співвідношення кількості викладачів і студентів, ставлення роботодавців до випускників, відносна чисельність іноземних викладачів і студентів.