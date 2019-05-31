Останній дзвоник: столичні випускники традиційно викупалися у фонтанах на Майдані (фото)



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Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Сьогодні в школах Києва пролунали останні дзвоники

У цьому році навчальний рік в українських школах закінчився 31 травня. Столичні випускники, які закінчили 11 клас, за негласною традицією після шкільної лінійки йдуть в центр міста і купаються у фонтанах.

У Києві є кілька найбільш популярних місць, де можна побачити мокрих учнів. В першу чергу випускники йдуть на Майдан, Маріїнський парк, до Палацу Спорту.

Раніше «Главком» повідомляв, що цьогоріч свято Останнього дзвоника для школярів Києва пройде у п’ятницю, 31 травня. До цього часу учні тільки четвертих класів повністю склали державну підсумкову атестацію, яка тривала із 14 до 24 травня.

У свою чергу випускники дев’ятих класів складатимуть іспити з 4 до 13 червня, а одинадцяті класи – державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання із 21 травня до 13 червня.

Документи про освіту випускникам 11-х класів урочисто вручать 26 та 27 червня.

Також нагадаємо, що тестування ЗНО з історії України відбудеться 4 червня, 6 червня - з біології, 11 червня - з географії, 13 червня - з хімії.

Вхід учасників до пунктів проведення ЗНО буде дозволено лише за наявності наступних документів:

оригіналу Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;

паспорта або іншого документа, серію (за наявності) та номер якого зазначено в Сертифікаті;

запрошення-перепустки для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні, яке учасники мають самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки.

Учасника не буде допущено до пункту проведення ЗНО у разі:

неможливості пред’явлення оригіналу Сертифіката, паспорта або іншого документа, серія та номер якого зазначені в Сертифікаті, або за умови надання копій цих документів;

запізнення.

У центрі оцінювання якості освіти рекомендують взяти на тестування дві-три ручки з чорнилом насиченого чорного кольору, а також, за бажанням, прозору пляшку з питною водою.