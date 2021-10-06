Слідчі оголосили підозру киянці, яка систематично знущається над своїм батьком

Кривдниця зловживає алкогольними напоями та вчиняє протиправні дії щодо родича

Столичні слідчі повідомили 43-річній киянці про підозру у вчиненні домашнього насильства відносно батька. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Так, від мешканця Деснянського району до поліції надійшло звернення про сімейну сварку у квартирі на вулиці Академіка Курчатова. Чоловік, 1956 року народження, поскаржився на свою доньку, яка нецензурно висловлюється, принижує його та погрожує фізичною розправою. Поліцейські задокументували протиправні дії кривдниці.

Як розповів дільничний офіцер поліції Деснянського управління поліції Дмитро Гречаник, 43-річна киянка неодноразово притягувалася до адміністративної відповідальності, однак продовжувала систематично знущатися над батьком.

«Ми встановили, що потерпілий проживає разом із донькою, яка забирає його пенсію та витрачає гроші на алкогольні напої. Зловживаючи спиртним, жінка провокує конфлікти, під час яких принижує батька та погрожує фізичною розправою. Киянку поставили на відповідний облік та у подальшому склали протоколи за статтею 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення – вчинення домашнього насильства. Не зважаючи на профілактичні бесіди з кривдницею, її поведінка в сім’ї не змінилася і вона продовжувала вчиняти протиправні дії, тож ми зібрали достатньо матеріалів для відкриття кримінального провадження за фактом домашнього насильства», – повідомив правоохоронець.

Слідчі Деснянського управління повідомили правопорушниці про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 126-1 (Домашнє насильство) Кримінального кодексу України. Фігурантці загрожує до двох років позбавлення волі.

Як повідомлялося, з початку року до поліції Києва надійшло майже 14 тис. звернень стосовно домашнього насильства. До міського Центру гендерної рівності, протидії та запобігання насильству звернулися 3,25 тис. постраждалих.

Так, у Києві 17-річний хлопець вчиняв домашнє насильство стосовно своєї бабусі, а коли на виклик приїхала поліція, стрибнув з восьмого поверху будинку.

Оболонська окружна прокуратура Києва скерувала до суду обвинувальний акт відносно 26-річного киянина, який систематично вчиняв домашнє насильство відносно 72-річної бабусі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон, який посилює відповідальність за домашнє насильство.