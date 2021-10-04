Від початку року в Києві зафіксовано понад 17 тис. жертв домашнього насильства

У вересні в столиці зафіксовано майже 2 тис. звернень стосовно домашнього та гендерно зумовленого насильства

З початку року до поліції Києва надійшло майже 14 тис. звернень стосовно домашнього насильства. До міського Центру гендерної рівності, протидії та запобігання насильству звернулися 3,25 тис. постраждалих. Про це повідомила заступниця голови Київської міської держадміністрації Марина Хонда.

«Всього ж у місті з початку року зафіксовано понад 17,2 тис. звернень стосовно домашнього та гендерно зумовленого насильства. За вересень поліція зафіксувала 1545 випадків, а до «Телефону довіри» Центру гендерної рівності надійшло 331 звернення. Також з початку року послугами наших кімнат кризового реагування скористалася 161 особа (4 чоловіків, 85 жінок та 72 дитини). У міському притулку за цей же період перебували 32 особи», – зазначила Хонда.

Заступниця голови КМДА також нагадала, що зараз місто продовжує розбудову мережі закладів, які покликані допомогти постраждалим від домашнього насильства. Зокрема, ведуться роботи зі створення нового міського Притулку та розпочато ремонт у приміщенні, де з’явиться новий Денний центр, який працюватиме як структурний підрозділ міського Центру гендерної рівності, протидії та запобігання насильству.

Хонда також закликала не мовчати про випадки домашнього та гендерно зумовленого насильства і одразу звертатися до уповноважених органів.

Якщо ви постраждали від домашнього насильства, звертайтеся телефоном на муніципальну гарячу лінію «Телефон довіри» за номером: 15-00 зі стаціонарного або 044-272-15-00 із мобільного. Також можна звернутися особисто до Центру гендерної рівності, протидії та запобігання насильству (вул. Іллєнка, 20). Працівники центру нададуть усю необхідну інформацію та допомогу. Також, якщо ви постраждали від домашнього насильства, звертайтеся до поліції за номером: 102.

Як повідомлялося, в Києві 17-річний хлопець вчиняв домашнє насильство стосовно своєї бабусі, а коли на виклик приїхала поліція, стрибнув з восьмого поверху будинку.

Оболонська окружна прокуратура Києва скерувала до суду обвинувальний акт відносно 26-річного киянина, який систематично вчиняв домашнє насильство відносно 72-річної бабусі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон, який посилює відповідальність за домашнє насильство.