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Дощі з грозами та 31° тепла: прогноз погоди на 7 серпня

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Дощі з грозами та 31° тепла: прогноз погоди на 7 серпня
фото: Юлія Хоменко, glavcom.ua

Нічна температура по країні становитиме 13-22° тепла, а вдень повітря прогріється до 22-31°

У більшості регіонів України очікується мінлива хмарність. Вночі короткочасні дощі з грозами можливі на півночі, заході та у центральних областях, вдень опади поширяться на більшу частину країни, окрім заходу та сходу. Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.

 

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі коливатиметься від 13° до 22°, вдень від 22° до 31°.

Дощі з грозами та 31° тепла: прогноз погоди на 7 серпня фото 1

   У Київській області також очікується мінлива хмарність з короткочасними дощами та можливими грозами. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 22-27°. У Києві вночі 16-18°, вдень 24-26°.

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Теги: прогноз погоди повітря вітер

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