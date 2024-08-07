Дощі з грозами та 31° тепла: прогноз погоди на 7 серпня

Нічна температура по країні становитиме 13-22° тепла, а вдень повітря прогріється до 22-31°

У більшості регіонів України очікується мінлива хмарність. Вночі короткочасні дощі з грозами можливі на півночі, заході та у центральних областях, вдень опади поширяться на більшу частину країни, окрім заходу та сходу. Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі коливатиметься від 13° до 22°, вдень від 22° до 31°.

У Київській області також очікується мінлива хмарність з короткочасними дощами та можливими грозами. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 22-27°. У Києві вночі 16-18°, вдень 24-26°.

Читайте також: «Ми наближаємося до умов епохи динозаврів». Інтерв’ю з кліматологом про зміни на планеті