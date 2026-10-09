Головна Київ Новини
search button user button menu button

У двох населених пунктах Київської області погіршилася якість повітря

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У двох населених пунктах Київської області погіршилася якість повітря
Моніторинг стану та якості атмосферного повітря триває
скриншот відео

В інших населених пунктах Київщини перевищень показників допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі не спостерігалось

В Іванкові та Броварах Київської області зафіксовано тимчасове погіршення якості атмосферного повітря. Головною причиною стало підвищення рівня дрібнодисперсного пилу.  Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення Київської обласної державної адміністрації (КОВА).

У Київській ОДА застерігають – за тривалого впливу дрібнодисперсний пил може викликати дискомфорт при диханні у людей старшого віку, людей, чутливих до подразнень, та дітей. До покращення ситуації фахівці радять тримати вікна зачиненими, не перебувати тривалий час на відкритому повітрі та пити достатньо води. Якщо вдома є очищувач повітря, його рекомендують увімкнути на максимальний режим.

В інших населених пунктах Київщини перевищень показників допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі не спостерігалось.

Рівень гамма-випромінювання в Київській області відповідає природному фону. Моніторинг стану та якості атмосферного повітря триває.

Нагадаємо, на Київщині на ранок 9 жовтня відомо про дев'ятьох постраждалих за добу від атак РФ. У п’яти районах області пошкоджено 41 об’єкт – приватні та багатоквартирні будинки, автомобілі, складські й офісні приміщення, дитячий садок. Знищено один будинок та вантажівку. У Бучанському районі локалізовано пожежу на складах. 

 

Теги: Київщина повітря

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ліквідація наслідків ворожого обстрілу на Київщині
Внаслідок ранкової атаки РФ на Київщину загинула людина, є поранені
10 вересня, 12:11
На місці влучання працюють поліцейські та рятувальники
У Вишгородському районі Київщини внаслідок обстрілу загинула жінка
11 вересня, 15:35
Через пожежі на Київщині правий берег столиці може накрити димом
Влада Києва звернулася з попередженням до жителів правого берега
20 вересня, 11:25
Росія вдарила по Запоріжжю, Сумах і Київщині – є загибла й поранені: головне за ніч 21 вересня
Росія вдарила по Запоріжжю, Сумах і Київщині – є загибла й поранені: головне за ніч 21 вересня
21 вересня, 05:50
Хлопець переїжджав залізничний пішохідний перехід у момент зіткнення
На Київщині потяг на смерть збив 18-річного велосипедиста
21 вересня, 15:42
Наслідки російської атаки на склади
Російський удар знищив склад «Сушия» у Києві
25 вересня, 22:58
Над Києвом зранку помітний легкий серпанок диму
Якість повітря у Києві 23 вересня 2026 року: де в столиці дихати найлегше
23 вересня, 08:21
За словами президента, російські війська також атакували критичну інфраструктуру в інших регіонах України
Зеленський назвав головну ціль масованої атаки РФ на Київщині
30 вересня, 11:13
Після звернення депутатки прокуратура відкрила провадження щодо земельної ділянки
Мер Києва живе не в Києві. Депутатка звернулася до правоохоронців і пояснила причину
2 жовтня, 20:13

Новини

Київ та область накриє сильний вітер: попередження від Укргідрометцентру
Київ та область накриє сильний вітер: попередження від Укргідрометцентру
Атака РФ на склади у Бучанському районі: під завалами знайдено тіло жінки
Атака РФ на склади у Бучанському районі: під завалами знайдено тіло жінки
СБУ затримала киянку, яка «злила» у соцмережі позиції столичної ППО
СБУ затримала киянку, яка «злила» у соцмережі позиції столичної ППО
Зливала дані про енергетику та ЗСУ: 19-річна зрадниця отримала 15 років в'язниці
Зливала дані про енергетику та ЗСУ: 19-річна зрадниця отримала 15 років в'язниці
У двох населених пунктах Київської області погіршилася якість повітря
У двох населених пунктах Київської області погіршилася якість повітря
Наша пісня «гарна й нова». Як кияни реагують на нові заклики Кличка виїхати з міста
Наша пісня «гарна й нова». Як кияни реагують на нові заклики Кличка виїхати з міста

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 жовтня: ситуація на фронті
154K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 жовтня 2026
105K
Кремль зробив заяву про переговори після слів Зеленського у Прилуках
100K
Лавров озвучив нову вимогу Росії до Зеленського для початку переговорів
80K
День народження Путіна. Хто з іноземних політиків привітав диктатора
71K
Українка та іспанець вразили перетворенням столітньої хати в Карпатах

Новини

День юриста України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 07:00
В Україні очікується теплий день: погода на 7 жовтня 2026 року
7 жовтня, 05:59
В Україні до 21°, сонячно та без опадів: погода на 6 жовтня 2026 року
6 жовтня, 05:59
Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
5 жовтня, 10:26
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
5 жовтня, 05:59
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 07:00

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua