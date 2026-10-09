У двох населених пунктах Київської області погіршилася якість повітря

В інших населених пунктах Київщини перевищень показників допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі не спостерігалось

В Іванкові та Броварах Київської області зафіксовано тимчасове погіршення якості атмосферного повітря. Головною причиною стало підвищення рівня дрібнодисперсного пилу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення Київської обласної державної адміністрації (КОВА).

У Київській ОДА застерігають – за тривалого впливу дрібнодисперсний пил може викликати дискомфорт при диханні у людей старшого віку, людей, чутливих до подразнень, та дітей. До покращення ситуації фахівці радять тримати вікна зачиненими, не перебувати тривалий час на відкритому повітрі та пити достатньо води. Якщо вдома є очищувач повітря, його рекомендують увімкнути на максимальний режим.

В інших населених пунктах Київщини перевищень показників допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі не спостерігалось.

Рівень гамма-випромінювання в Київській області відповідає природному фону. Моніторинг стану та якості атмосферного повітря триває.

Нагадаємо, на Київщині на ранок 9 жовтня відомо про дев'ятьох постраждалих за добу від атак РФ. У п’яти районах області пошкоджено 41 об’єкт – приватні та багатоквартирні будинки, автомобілі, складські й офісні приміщення, дитячий садок. Знищено один будинок та вантажівку. У Бучанському районі локалізовано пожежу на складах.