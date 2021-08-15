Дослідження: «технологічно підковані» підлітки стають жертвами онлайн-шахраїв частіше, ніж їх бабусі і дідусі

Кількість осіб молодше 21 року – так зване покоління Z – які зізналися, що стали жертвою інтернет-шахраїв, зросла на 156% за останні три роки

Високий рівень технологічних навичок нового покоління не захищає від онлайн шахраїв, пише CNBC з посиланням на дослідження Social Catfish, онлайн сервісу ідентифікації особи.

За даними дослідження, кількість осіб молодше 21 року – так зване покоління Z – які зізналися, що стали жертвою інтернет-шахраїв, зросла на 156% за останні три роки. Для порівняння, серед групи 60+ кількість жертв за той же період зросла на 112%.

«Нас турбує, що покоління яке, як ми вважаємо, найкраще розбирається в інтернеті … – це покоління, де ми бачимо найшвидший ріст числа ошуканих», – коментує Девід МакКлеллан, президент Social Catfish.

За 2020 рік Центр скарг на інтернет злочини ФБР отримав 23 200 скарг від людей до 21 (порівняно з 9000 у 2017). Сумарний збиток за ними – $71 млн (порівняно з $8,3 млн у 2017).

«Ця вікова категорія дуже комфортно почуває себе онлайн і відкрито розповідають про себе. Це робить їх дуже вразливими», – каже МакКлеллан.

Хоча найбільший приріст скарг спостерігається серед наймолодшого покоління, найбільша кількість жертв – серед старших американців. За останній рік старші за 60 подали 105 300 скарг на суму $966 млн, стверджує дослідження.

Загалом, згідно зі звітом ФБР, кібершахраї за 2020 надурили американців на близько $4,2 млрд.

Популярні шахрайські схеми

Social Catfish перелічила декілька розповсюджених схем, спрямованих на людей молодшого віку та дала кілька порад, як їх уникнути.

Схема з роботою: будьте пильними, коли ви зустрічаєте підозріло вигідну пропозицію, або коли від вас вимагають гроші за практику. Ніколи не надавайте особисту інформацію, не перевіривши перед цим роботодавця.

Схема «інфлюєнсерів»: ця схема включає створення акаунтів в соцмережах, які мімікрують під відомих онлайн особистостей. Вони проводять конкурси та просять «переможців» заплатити або надіслати номер банківського рахунку щоб отримати виграш. Ніколи не надсилайте гроші чи банківську інформацію незнайомцям.

Схеми онлайн-шопінгу: шахраї створюють сайт, схожий на справжню інтернет-крамницю й продають товари з величезними знижками. Однак, зроблені вами замовлення не приходять, а шахраї отримують вашу інформацію. Характерними ознаками таких сайтів є велика кількість помилок та e-mail служби підтримки, який надто схожий на персональний (наприклад, закінчується на gmail.com). Також варто перевіряти компанії, коли їхні пропозиції аж надто вигідні.

«Романтичні» схеми: ці шахраї здобувають вашу довіру, а потім намагаються здобути ще й ваші гроші. Якщо ваш онлайн-знайомий відмовляється від відеозв‘язку чи особистої зустрічі, це має вас насторожити.

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