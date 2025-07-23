У Росії ринок вітчизняних автомобілів занурюється в затяжну кризу

Запаси автівок на складах дилерів покривають 4–7 місяців продажів, тоді як нормою вважаються два

Попри рекордні знижки та активну маркетингову політику, автодилери в Росії не можуть реалізувати надлишкові запаси. Про це пише «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки (СЗР).

Зазначається, що за перше півріччя 2025 року складські залишки нових автомобілів скоротилися лише на 20–30 тис. одиниць з майже пів мільйона, що було на початку року. У червні було продано 90,2 тис. нових машин, тоді як виробництво та імпорт разом дали 103,8 тис., що лише погіршило дисбаланс.

Як наголошується, запаси на складах дилерів покривають 4–7 місяців продажів, причому нормою вважаються два. Через це третина дилерських мереж знаходяться на межі банкрутства, оскільки збільшилися витрати на оренду та обслуговування боргів. Найбільші втрати фіксують компанії, що працюють у кредит.

Реакцією ринку стало згортання бізнесу: салони зачиняються, скорочуються працівники. У СЗР повідомляють, що один із провідних дилерів у Москві вже звільнив чверть персоналу.

Виробник «АвтоВАЗ» очікує падіння ринку на 25%, тобто до 1,1 млн авто, з вересня переходить на чотириденний робочий тиждень.

Водночас продажі люксових авто іноземних виробників у РФ навпаки зросли на 19%. За пів року росіяни придбали 320 преміальних автомобілів, зокрема 100 авто Rolls-Royce. Їх постачання здійснюється через паралельний імпорт.

Нагадаємо, у Росії стрімко зросла кількість компаній, які планують скорочення своїх працівників.

Також «Главком» писав, що ринкова вартість китайської компанії-виробника іграшок labubu Pop Mart International Group перевищила вартість «Газпрому». Станом на липень 2025 року ринкова капіталізація Pop Mart International Group становила $42,06 млрд.